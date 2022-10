Pelosi diz estar 'inconsolável e traumatizada' após ataque contra seu marido

A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse neste sábado (30) que ela e a família estão "inconsoláveis e traumatizados" após o ataque violento contra seu marido em sua casa na Califórnia.

"Nossos filhos e netos, e eu, estamos inconsoláveis e traumatizados pelo ataque que ameaçou a vida do nosso Pop", expressou ela em carta publicada no Twitter.

"Somos gratos pela rápida resposta das forças de ordem e dos serviços de emergência, e pelo cuidado médico que ele recebe para salvar sua vida", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre Paul Pelosi, de 82 anos, que foi operado e se recupera no hospital, a presidente da Câmara disse na carta que "continua melhorando".

Na madrugada de sexta-feira, um invasor atacou com um martelo o marido de Nancy Pelosi, a segunda na linha de sucessão presidencial, após entrar em sua casa em San Francisco, Califórnia, na madrugada de sexta-feira, em busca da líder democrata, afirmaram as autoridades.

O agressor "exigia ver a presidente da Câmara" e "ameaçou de morte" Paul Pelosi, informou Drew Hammill, porta-voz da legisladora, que estava em Washington DC.

A imprensa americana, citando fontes da família, reportou que o agressor disse a Paul Pelosi que o amarraria e depois esperaria a chegada da presidente da Câmara em casa.

"Nossos agentes observaram que o senhor Pelosi e um suspeito seguravam, ambos, um martelo. O suspeito tirou o martelo do senhor Pelosi e o agrediu violentamente com ele", provocando-lhe ferimentos no crânio e no corpo, disse a jornalistas o chefe da polícia de San Francisco, Bill Scott.

Scott identificou o agressor como David Depape, de 42 anos, e disse que ele seria acusado de tentativa de homicídio, agressão com arma mortal, roubo e outros crimes.

Após votar em Delaware, seu estado natal, na manhã deste sábado, o presidente americano, Joe Biden, repudiou o ataque e voltou a denunciar a crescente polarização política.

"Uma coisa é condenar a violência. Mas não se pode condenar a violência a menos que se condene todos os que continuam afirmando que as eleições não foram reais, que foram roubadas, toda essa porcaria que mina a democracia", disse Biden aos jornalistas.

caw/leg/ag/yow/mvv

Tags