PRINCIPAIS NOTÍCIAS

=== BRASIL ELEIÇÕES ===

RIO DE JANEIRO:

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) travam, neste domingo (30), sua queda de braço final pela Presidência da República, em um segundo turno de resultado incerto, que mantém apreensivo um eleitorado profundamente dividido.

RIO DE JANEIRO:

Um ex-tucano e um general como vices de Lula e Bolsonaro

Um ex-tucano adversário de longa data para Lula, um general "linha dura" para Bolsonaro: Geraldo Alckmin e Walter Braga Netto, os candidatos à vice-presidência, têm perfis diametralmente opostos, à sombra dos aspirantes à Presidência.

RIO DE JANEIRO:

Polarização eleitoral invade igreja católica em Copacabana

"Os verdadeiros cristãos votam em Lula", grita um eleitor do ex-presidente para um apoiador do chefe de Estado, Jair Bolsonaro, na porta de uma igreja católica no Rio de Janeiro, cujo entorno neste domingo foi transformado em colégio eleitoral.

Por Eleonore Hughes

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

As exportações marítimas de grãos ucranianos estão paralisadas neste domingo (30) depois que a Rússia suspendeu sua participação em um acordo que permitia essas entregas vitais para a segurança alimentar mundial, após denunciar um ataque com drones à sua frota na Crimeia.

KOTLIAREVE:

Ucranianos esperam que rumo da guerra mude na cidade de Kherson

Oleksandr Prijodko mantém a esperança quando, de sua casa, ouve o estrondo dos bombardeios ucranianos para deter os russos no bastião de Kherson(sul), que a Ucrânia tenta recuperar.

=== HALLOWEEN MORTES SEUL ===

SEUL:

Ao menos 153 pessoas morreram na noite de sábado (29) em um tumulto de milhares de jovens que celebravam o Halloween nas ruas apertadas de um bairro do centro de Seul, em uma das piores tragédias do país, que o presidente prometeu neste domingo (30) que investigará a fundo.

PARIS:

Os tumultos mais mortais dos últimos dez anos

Os tumultos que deixaram mais de 150 mortos, segundo os últimos dados, na madrugada de domingo em Seul (sábado em Brasília), durante uma celebração de Halloween na capital sul-coreana, está entre os mais mortais dos últimos dez anos.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- EUROPA

COPENHAGUE:

Dinamarca vai às urnas em eleições de grande incerteza

Como em um episódio da série "Borgen", a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, luta para manter-se no cargo nas eleições legislativas de terça-feira que podem dar o poder a um de seus adversários.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Israel em alerta diante de ameaça de ataques cibernéticos nas eleições

Às vésperas das eleições gerais, Israel está em alerta para o risco de ataques cibernéticos e campanhas de interferência de países inimigos, especialmente o Irã, que buscam atrapalhar a votação ou polarizar o país em meio à crise política.

PARIS:

Novos protestos no Irã apesar da advertência da Guarda Revolucionária

O Irã teve novas manifestações neste domingo (30), apesar do alerta da Guarda Revolucionária, sete semanas após a morte de Mahsa Amini, que desencadeou a onda de protestos.

-- ÁFRICA

MOGADÍSCIO:

Explosão de dois carros-bomba na Somália deixa ao menos 100 mortos

Pelo menos 100 pessoas, incluindo crianças, morreram em um ataque duplo com carro-bomba, reivindicado pelo grupo jihadista Al Shabab, em uma avenida em Mogadíscio, disse o presidente da Somália, Hasan Sheikh Mohamud, neste domingo (30).

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Fed se prepara para novo ajuste de taxas de juros antes de desacelerar

A Reserva Federal (Fed, banco central) se reúne na próxima semana e o mercado espera que volte a aumentar as suas taxas de juros de referência, devido à inflação que continua alta nos Estados Unidos, apesar dos crescentes riscos de recessão numa economia com sinais de resfriamento.

==== SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE ===

CAIRO:

Milhões de pessoas em risco de 'migração climática' no Oriente Médio e norte da África

Chuvas cada vez mais raras, ondas de calor e secas fazem do Oriente Médio e do norte da África as regiões com maior escassez de água do mundo, e o risco de mudança climática ameaça deslocar milhões de pessoas.

WASHIGNTON:

Trolls organizam campanha orquestrada de insultos no Twitter para testar Musk

Uma campanha orquestrada de "trollagem" publicou dezenas de milhares de tuítes com insultos para testar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter após sua aquisição pelo bilionário Elon Musk, disse o diretor de segurança da rede social no sábado, acrescentando que as regras "não mudaram".

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- AUTOMOBILISMO:

Acompanhamento do Grande Prêmio do México de Fórmula 1

