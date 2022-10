Operações no transporte público causam polêmica durante o segundo turno no Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exigiu neste domingo (30) que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interrompa as operações em estradas, que provocaram enormes congestionamentos e atrasaram o acesso dos eleitores às seções durante o segundo turno.

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, explicou que a realização de operações da PRF abordando veículos para verificar o cumprimento do código de trânsito "retardou a chegada dos eleitores" aos centros de votação.

No entanto, Moraes esclareceu que "em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às seções eleitorais".

"O prejuízo que causou aos eleitores eventualmente foi o atraso. Nenhum ônibus voltou para a origem, todos foram para seção eleitoral e votaram. Não houve nenhum prejuízo no exercício do direito de voto", assegurou Moraes, descartando, assim, estender o horário de votação.

Dirigentes do Partido dos Trabalhadores (PT), do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), divulgaram nas redes sociais vários vídeos de ônibus com eleitores bloqueados, particularmente em zonas rurais do nordeste do país, seu reduto eleitoral.

Os vídeos, que também mostravam veículos particulares parados em blitzes, viralizaram com a hashtag #Deixeonordestevotar.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, anunciou no Twitter ter pedido a prisão do diretor da PRF, Silvinei Vasques, e dos superintendentes regionais, "que não estão cumprindo a decisão do TSE", que havia proibido as operações de controle em rodovias neste domingo durante o segundo turno.

Em sua conta no Telegram, Lula chamou de "inadmissível" o ocorrido no nordeste, compartilhando a mensagem de Gleisi Hoffmann.

Moraes, que se reuniu esta tarde com Vasques, minimizou as denúncias, ao assegurar que não "há necessidade de superlativizar essa situação".

A polêmica aumentou quando a imprensa local reportou que Vasques publicou no sábado à noite em seu perfil no Instagram uma mensagem pedindo votos para o presidente Jair Bolsonaro, adversário de Lula no segundo turno, para em seguida apagar a postagem.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, ao meio-dia deste domingo houve mais de 500 operações de controle em ônibus, 70% a mais do que no primeiro turno, em 2 de outubro.

Aliados do presidente defenderam as operações da PRF nas estradas. "A quem interessa a PF e PRF não fiscalizar?", tuitou Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado reeleito e filho do presidente.

Na manhã deste domingo, o metrô de Belo Horizonte não operava gratuitamente, apesar de uma decisão judicial determinando o contrário. A situação se regularizou ao meio-dia, após a intervenção de Moraes.

Lula venceu o primeiro turno das eleições presidenciais, com 48% dos votos contra 43% de Bolsonaro.

