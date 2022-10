Novos protestos no Irã apesar da advertência da Guarda Revolucionária

14:32 | Out. 30, 2022

O Irã teve novas manifestações neste domingo (30), apesar do alerta da Guarda Revolucionária, sete semanas após a morte de Mahsa Amini, que desencadeou a onda de protestos.

Estudantes se reuniram no sábado e domingo em várias cidades do país, em claro desafio à advertência emitida no sábado pelo chefe da Guarda Revolucionária, general Hossein Salami. "Não vá para as ruas!", disse ele.

O Irã é palco de uma onda de protestos desde 16 de setembro, após a morte de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos que morreu três dias depois de ser detida em Teerã pela polícia da moral, que a repreendeu por ter violado a rigorosa lei do código de vestimenta, que prevê o uso de véu em público.

Neste domingo, as forças de segurança dispararam gás lacrimogêneo e atiraram contra estudantes em Sanandaj, capital da província do Curdistão, de onde Mahsa Amini era originalmente.

Um vídeo postado online pelo grupo de direitos humanos Hengaw, com sede na Noruega, mostra fumaça branca saindo de uma escola técnica e estudantes gritando "liberdade, liberdade".

Em outro vídeo publicado no Twitter, uma menina é vista ferida no braço por balas de chumbo. Tiros também foram ouvidos durante uma manifestação na Universidade do Curdistão, segundo Hengaw. A AFP não pôde verificar imediatamente essas imagens.

Ao longo do fim de semana, houve manifestações em Teerã, Kerman (sudeste), Kermanshah (noroeste), Mazandaran (norte) e Mashhad, segunda maior cidade do Irã, de acordo com vídeos compartilhados nas redes sociais.

"Cada morte é seguida por milhares de pessoas", gritaram manifestantes durante o funeral de um deles no sábado em Arak, sudoeste da capital, segundo imagens divulgadas pela mídia digital 1500tasvir.

A repressão aos protestos deixou pelo menos 160 mortos, incluindo cerca de 20 crianças, segundo balanço divulgado sexta-feira pela ONG Iran Human Rights (IHR), também sediada na Noruega.

De acordo com o IHR, milhares de pessoas foram detidas no Irã desde o início da repressão, incluindo jornalistas, estudantes, advogados e mais de 500 ativistas da sociedade civil.

Neste domingo, mais de 300 jornalistas e fotojornalistas iranianos assinaram uma declaração denunciando a prisão de seus colegas, segundo a mídia local.

O jornal reformista Sazandegi informou neste domingo que "mais de 20 jornalistas permanecem detidos", especialmente em Teerã, mas também em outras cidades. Outras pessoas foram convocadas pelas autoridades, acrescentou.

De acordo com a mídia local, mais de 300 jornalistas e fotojornalistas iranianos assinaram uma declaração criticando as autoridades por "prender [seus] colegas e privá-los de seus direitos de cidadania após a prisão".

"Eles não tiveram acesso aos seus advogados, foram interrogados e acusados antes de terem audiência pública", acrescentou o texto, que pede às autoridades que os libertem.

Em comunicado publicado no jornal Etemad, a Associação de Jornalistas de Teerã rejeitou como "ilegal" e "em conflito com a liberdade" de imprensa "a abordagem de segurança em relação ao trabalho do jornalista".

