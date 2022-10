Medvedev vence Shapovalov e é campeão do ATP 500 de Viena

O tenista russo Daniil Medvedev, número 4 do mundo, conquistou seu segundo título no ano e o 15º de sua carreira ao derrotar neste domingo o canadense Denis Shapovalov na final do ATP 500 de Viena.

Medvedev fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-2, em duas horas e 16 minutos de partida.

Campeão em Los Cabos (México) em agosto, o russo parece chegar motivado para os principais desafios do final da temporada: o Masters 1000 de Paris e o ATP Finals em Turim (13 a 20 de novembro).

Medvedev, que se tornou pai na semana passada, viveu um ano de altos e baixos, com uma final no Aberto da Austrália em janeiro e duas eliminações decepcionantes nas oitavas de final de Roland Garros e do US Open.

