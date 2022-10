Max Verstappen vence GP do México de F1 pela quarta vez

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull e bicampeão do mundo, dominou de ponta a ponta e foi o vencedor do Grande Prêmio do México de Fórmula 1, disputado neste domingo no autódromo Hermanos Rodríguez.

Com um ritmo impressionante, Vertappen venceu sua 14ª corrida em 2022 para estabelecer um novo recorde de mais vitórias em uma temporada. Esta também é a quarta vez que o holandês vence no México, depois de 2017, 2018 e 2021.

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, terminou a corrida em segundo lugar.

A expectativa de ver o piloto da casa, Sergio Pérez, vencer uma corrida diante de seu público não se cumpriu, já que o mexicano da Red Bull acabou na terceira colocação, mas com a volta mais rápida da prova.

Pérez não sentiu a pressão do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, de quem tomou a segunda posição no Mundial de pilotos.

