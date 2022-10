Lorient perde para o Nice e cai para 4º no Campeonato Francês

16:12 | Out. 30, 2022

O Lorient perdeu em casa por 2 a 1 para o Nice neste domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Francês, e caiu para a quarta posição na tabela, cedendo seu lugar no pódio para o Rennes, que pouco antes tinha vencido o Montpellier por 3 a 0.

Na Ligue 1, os três primeiros se classificam para a Liga dos Campeões. Com o tropeço de hoje, o Lorient também vê mais de longe os líderes Paris Saint-Germain e Lens, que venceram na rodada.

O PSG está na ponta da tabela com 35 pontos, cinco à frente do Lens, enquanto Rennes e Lorient estão com 27.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, o Monaco (6º) conseguiu uma vitória importante em sua luta por uma vaga na Champions da próxima temporada, por 2 a 0 sobre o lanterna Angers.

O Auxerre conseguiu sair da zona de rebaixamento ao bater o Ajaccio por 1 a 0, na estreia do novo treinador Christophe Pélissier.

Os outros jogos do dia terminaram empatados: Brest e Reims ficaram no 0 a 0, enquanto o duelo entre Nantes e Clermont-Ferrand foi 1 a 1.

A 14ª rodada do Campeonato Francês termina ainda neste domingo, com o confronto entre Lyon e Lille.

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Lens - Toulouse 3 - 0

- Sábado:

PSG - Troyes 4 - 3

Strasbourg - Olympique de Marselha 2 - 2

- Domingo:

Auxerre - Ajaccio 1 - 0

Brest - Reims 0 - 0

Nantes - Clermont-Ferrand 1 - 1

Rennes - Montpellier 3 - 0

Monaco - Angers 2 - 0

Lorient - Nice 1 - 2

(16h45) Lyon - Lille

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 35 13 11 2 0 36 8 28

2. Lens 30 13 9 3 1 22 8 14

3. Rennes 27 13 8 3 2 28 12 16

4. Lorient 27 13 8 3 2 24 18 6

5. Marselha 24 13 7 3 3 22 11 11

6. Monaco 24 13 7 3 3 25 18 7

7. Lille 22 12 7 1 4 25 21 4

8. Clermont-Ferrand 18 13 5 3 5 17 20 -3

9. Lyon 17 12 5 2 5 21 16 5

10. Nice 16 13 4 4 5 13 16 -3

11. Toulouse 16 13 4 4 5 19 23 -4

12. Troyes 13 13 3 4 6 24 28 -4

13. Reims 13 13 2 7 4 14 20 -6

14. Montpellier 12 13 4 0 9 22 27 -5

15. Nantes 12 13 2 6 5 15 21 -6

16. Auxerre 12 13 3 3 7 13 25 -12

17. Strasbourg 10 13 1 7 5 14 21 -7

18. Brest 10 13 2 4 7 14 26 -12

19. Ajaccio 8 13 2 2 9 8 20 -12

20. Angers 8 13 2 2 9 14 31 -17

bur-ama/dr/dam/cb

Tags