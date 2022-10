Dispositivos incendiários lançados contra escritórios de imigração do Reino Unido

11:52 | Out. 30, 2022

A polícia britânica informou neste domingo que "dois ou três dispositivos incendiários" foram lançados contra uma unidade do serviço de migração britânico na cidade de Dover, no sul da Inglaterra, causando um ferido.

Segundo a mídia britânica, trata-se de um centro de recepção para migrantes.

Oficiais de Dover notaram "que dois ou três dispositivos incendiários foram lançados em uma instalação de imigração do Ministério do Interior", disse a polícia de Kent em comunicado.

Também indicou que uma pessoa ficou levemente ferida e que "o suspeito foi identificado e localizado".

Segundo a imprensa, o suspeito cometeu suicídio, embora a polícia não tenha confirmado sua morte.

O ataque ocorre quando quase 1.000 imigrantes desembarcaram no Reino Unido no sábado depois de cruzar o Canal da Mancha, segundo dados do governo britânico.

O número de migrantes que fazem a perigosa viagem em pequenos barcos por um dos estreitos mais movimentados do mundo subiu para quase 40.000 desde o início do ano.

