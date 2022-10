Debandada em show de Fally Ipupa na RDC deixa 11 mortos

Onze pessoas morreram na noite de sábado numa debandada humana durante um show do músico Fally Ipupa no maior estádio da capital da República Democrática do Congo, anunciou neste domingo (30) o ministro do Interior, Daniel Aselo Okito.

A agência de notícias oficial ACP, citando o general da polícia Sylvain Kasongo, havia informado oito mortos, entre eles um policial.

"Os danos humanos se calculam em 11 pessoas mortas (...) incluindo dois policiais", declarou posteriormente o ministro do Interior, que visitou o local.

O ministro expressou suas condolências às famílias das vítimas e lamentou que "perdas materiais e humanas" aconteçam com frequência durante aglomerações neste estádio com capacidade para 80.000 pessoas.

De acordo com suas palavras, divulgadas pelo site de notícias Actualidad.cd, havia muitas pessoas no estádio. O organizador "foi além de 100% de sua capacidade, deve ser punido", afirmou.

"Foi uma debandada humana" que causou as mortes por "asfixia", disse à ACP um policial que estava presente no local.

O estádio estava lotado. Os espectadores chegaram a encher "os corredores" do local, de acordo com uma testemunha.

Segundo a agência de notícias, a polícia estabeleceu três cordões para impedir o acesso ao campo, à área VIP e ao próprio palco. Mas "sob a pressão da multidão, os policiais não aguentaram por muito tempo".

A ACP destaca ainda que o cantor Fally Ipupa, "como todos os cantores congoleses", chegou várias horas depois da hora marcada para o início do show.

