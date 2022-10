Coreia do Sul: 151 pessoas morrem esmagadas em festa de Halloween

Uma massa composta principalmente de jovens, entre dezenas de milhares que se reuniram para celebrar o Halloween em Seul, ficou presa e esmagada quando a multidão invadiu um beco estreito, matando pelo menos 151 pessoas e ferindo outras 82 no pior desastre da Coreia do Sul em anos.

Trabalhadores de emergência e pedestres realizaram desesperadamente os primeiros socorros em pessoas deitadas nas ruas após a aglomeração no distrito de Itaewon, na capital sul-coreana, na noite de sábado.

Os mortos ou feridos eram principalmente adolescentes e pessoas na faixa dos 20 anos, de acordo com Choi Seong-beom, chefe do corpo de bombeiros de Yongsan, em Seul. Entre os mortos estão 19 estrangeiros, disse ele, cujas nacionalidades não foram divulgadas imediatamente. O número de mortos pode aumentar ainda mais, já que 19 dos feridos estão em estado crítico.

Estima-se que 100 mil pessoas se reuniram em Itaewon para as maiores festividades de Halloween ao ar livre do país desde o início da pandemia de covid-19 e regras rígidas sobre as reuniões foram aplicadas. O governo sul-coreano aliviou as restrições nos últimos meses e esta foi a primeira grande chance de sair e festejar para muitos jovens. Fonte: Associated Press

