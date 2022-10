Colapso de ponte na Índia deixa ao menos 30 mortos

Ao menos 30 pessoas morreram na Índia neste domingo (30) quando uma ponte suspensa da era colonial desabou no estado de Gujarat, disse um funcionário do governo local.

"Trinta corpos foram recuperados até agora. Uma operação de resgate está em andamento", disse à AFP o ministro do governo regional, Brijesh Merja. Centenas de pessoas estavam na ponte quando ela desabou, segundo a mídia local.

A agência Press Trust of India relatou um saldo de 32 mortes, citando autoridades de saúde locais. O ministro do Interior de Gujarat, Harsh Sanghavi, no entanto, estimou as mortes provisórias em 7.

Segundo alguns relatos, mais de cem pessoas ainda estavam desaparecidas no rio. Vídeos divulgados que ainda não foram verificados mostraram pessoas penduradas nos restos da estrutura no escuro.

A ponte suspensa, construída na era do mandato britânico, foi aberta ao público esta semana após meses de reparos.

As autoridades lançaram uma operação de resgate após o colapso com submarinos enviados para a área para encontrar os desaparecidos.

O primeiro-ministro Narendra Modi, que estava visitando Gujarat, anunciou uma indenização para as famílias das vítimas e dos feridos no acidente.

Modi pediu "mobilização urgente de equipes para resgate", tuitou seu escritório. "Ele pediu que a situação fosse monitorada de perto e continuamente e (que as autoridades) estendessem toda a ajuda possível aos afetados".

