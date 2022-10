Cobra 'Houdini' retorna ao seu recinto em um zoológico sueco

A cobra-real que escapou espetacularmente de seu recinto em um zoológico sueco na semana passada retornou ao seu terrário neste domingo (30), após dias de buscas, disseram autoridades.

"Nós a recuperamos!", afirmou em nota o Aquário Skansen, que teve que fechar sua seção de répteis até que a fugitiva fosse encontrada.

A cobra, chamada Sir Vas, fugiu no sábado, 22 de outubro, passando por uma luminária de seu terrário, alguns dias depois de sua chegada.

"Sir Vas", que conseguiu escapar em várias ocasiões, foi apelidada de "Houdini", em referência ao famoso ilusionista e rei do escapismo no início do século passado.

Para encontrar seu rastro, funcionários espalharam farinha e instalaram armadilhas adesivas. Também colocaram câmeras especiais, fornecidas pela alfândega, para inspecionar locais de difícil alcance.

Na sexta, parecia que a fuga do réptil terminaria finalmente, quando a serpente foi avistada em um muro.

As cobras-reais, nativas do sul e sudeste da Ásia, são as cobras venenosas mais longas do mundo, mas pouco propensas a ataques.

Sua principal presa são outras cobras. Sua mordida pode ser fatal para os seres humanos se não forem tratadas rapidamente.

