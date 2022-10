Brasil prende a respiração à espera do resultado da eleição presidencial

A expectativa é grande para o resultado do segundo turno das eleições presidenciais deste domingo (30) no Brasil, entre o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dois líderes antagônicos que disputam quem irá comandar o país nos próximos quatro anos.

As seções eleitorais fecharam às 17h, mas quem estava na fila no momento do fechamento ainda poderia votar, segundo as autoridades. Os resultados da votação eletrônica serão conhecidos nas próximas horas.

A última pesquisa Datafolha previu um resultado apertado, com 52% das intenções de voto para Lula contra 48% para Bolsonaro.

No primeiro turno, em 2 de outubro, as pesquisas subestimaram o potencial de Bolsonaro, que acabou ficando atrás de Lula por apenas cinco pontos percentuais (43%-48%).

O presidente, de 67 anos, enviou mensagens contraditórias sobre se vai ou não reconhecer os resultados em caso de derrota. Na sexta-feira, garantiu que vai fazê-lo: "Quem tiver mais votos, leva".

Bolsonaro se mostrou confiante em sua vitória antes de votar neste domingo no Rio de Janeiro: "Expectativa de vitória. Se Deus quiser, sairemos vitoriosos hoje à tarde", disse Bolsonaro, vestindo uma camisa amarela do Brasil.

Depois, aproveitou a oportunidade para tirar fotos dos jogadores do Flamengo, que conquistou ontem a Taça Libertadores em Guayaquil, no Equador. O presidente tirou uma foto levantando o troféu ao lado de jogadores como Rodinei e Fabrício Bruno.

Ao votar em São Bernardo do Campo, Lula, de 77 anos e vestido de branco, se mostrou convencido de que "o povo brasileiro está definindo o modelo de Brasil que ele deseja".

O ex-presidente prevê a realização de um grande ato esta noite na Avenida Paulista, em São Paulo, onde seus simpatizantes já tinham se reunido após o primeiro turno.

A tensão vivenciada na campanha acentuou a polarização entre os dois campos políticos no país. Porém, em algumas situações, como no caso do casal formado pela professora de dança Elisete Silveira, de 46 anos, e Alex, um militar de 50 anos, foi possível manter certa harmonia.

Em Brasília, os dois saíram para votar de mãos dadas, ele vestindo a camisa amarela da seleção em apoio a Bolsonaro e ela vestida de vermelho para Lula.

"Concordamos em não falar sobre política em casa para preservar o amor", explicou Elisete.

"Para nós, a volta do Lula é muito importante. Ele tentou demarcar as nossas terras, fez alguns projetos, alguns programas bons", disse, por sua vez, o pajé Saha da Silva, do grupo indígena sateré-mawé, que votou na comunidade de Iranduba, a 80 km de Manaus, capital do Amazonas.

O dia esteve marcado por uma polêmica sobre o caos no transporte na região Nordeste, causado por controles da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que tinham sido proibidos pela Justiça Eleitoral para facilitar a votação.

Isso "retardou a chegada dos eleitores aos seus pontos eleitorais" na região, que vota majoritariamente em Lula, mas não "impediu os eleitores de chegarem aos destinos", afirmou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Bolsonaro se apoiou na defesa dos valores tradicionais e na melhora recente dos dados econômicos - desaceleração da inflação e queda do desemprego -, para defender um segundo mandato, ao mesmo tempo em que continuou insuflando um discurso nacionalista.

"Brasil acima de tudo, Deus acima de todos!", reiterou, ao finalizar o ríspido debate televisivo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sexta-feira.

Uma mensagem especialmente valorizada pelo agronegócio e a população evangélica, que representa um terço do eleitorado e continua crescendo neste país de maioria católica.

Por sua vez, Lula, de 77 anos, promete "consertar o país", ainda impactado pela crise da pandemia e seus 688.000 mortos.

Durante sua campanha, destacou os feitos socioeconômicos de seus dois mandatos anteriores (2003-2010), como a saída de mais de 30 milhões de brasileiros da pobreza com iniciativas sociais financiadas pelo 'boom' das matérias-primas.

O ex-presidente conta com o apoio dos mais vulneráveis e de quem se ressentiu das políticas e das ofensas do presidente, como os jovens, as mulheres e as minorias.

A campanha entre os dois turnos foi ainda mais profícua em desinformação, ofensas e golpes baixos entre os dois adversários.

Lula associou Bolsonaro à "pedofilia" e ao "canibalismo", enquanto o presidente acusou o adversário de "cachaceiro" e "traidor da pátria".

"Uma parte não desprezível vai votar nele [Lula] pela rejeição que tem de Bolsonaro. E a mesma coisa vale do outro lado", disse à AFP Lara Mesquita, professora da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em São Paulo.

Embora os indecisos sejam poucos, "num pleito tão apertado, podem fazer a diferença", afirmou.

Se a esquerda vencer, "será um governo frágil", disse à AFP Brian Winter, redator-chefe da publicação Americas Quarterly. "No Brasil ressurgiu um movimento conservador muito forte", que se identifica com o presidente, acrescentou.

Um segundo mandato de Bolsonaro, ao contrário, "será muito parecido com o primeiro, com uma intensificação da guerra de valores, e será uma era da motosserra" para a Amazônia, onde o desmatamento disparou durante seu governo.

