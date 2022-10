Atalanta vence Empoli e assume vice-liderança no Campeonato Italiano

19:30 | Out. 30, 2022

A Atalanta assumiu a vice-liderança do Campeonato Italiano ao vencer neste domingo o Empoli por 2 a 0, pela 12ª rodada.

Com a vitória, o time de Bérgamo chega a 27 pontos na tabela, cinco a menos que o líder Napoli, que no sábado goleou o Sassuolo por 4 a 0.

Jogando fora de casa, a Atalanta abriu o placar aos 32 minutos de jogo com o holandês Hans Hateboer e teve a chance de ampliar aos 39, mas Teun Koopmeiners desperdiçou cobrança de pênalti.

No segundo tempo, o nigeriano Ademola Lookman balançou as redes aos 14 minutos para fechar o placar.

Dois gols ainda foram anulados até o final da partida: o primeiro do colombiano da Atalanta Duván Zapata (aos 27) e o segundo de Tyronne Ebuehi, do Empoli (aos 40).

No último jogo do dia, o Milan perdeu para o Torino por 2 a 1 e agora é o terceiro colocado com 26 pontos.

O marfinense Koffi Djidji, aos 35 do primeiro tempo, e o russo Aleksey Miranchuk, aos 37, colocaram o Torino na frente antes do intervalo.

Os 'rossoneri', atuais campeões italianos, descontaram com um gol do brasileiro Junior Messias aos 22 da segunda etapa, mas a reação parou por aí.

A Lazio, outro dos candidatos ao título, foi derrotada em casa pela Salernitana por 3 a 1 e pode terminar a rodada fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O time romano, que nas 11 primeiras rodadas tinha sofrido apenas cinco gols, fica em quarto com os mesmos 24 pontos da Inter de Milão. A Roma pode aproveitar este tropeço na segunda-feira, quando visita o Hellas Verona.

Também neste domingo, a Udinese não saiu de um empate em 0 a 0 com a lanterna Cremonese, que continua sem vencer nesta Serie A.

Depois de um bom início de temporada, o time de Udine acumula mais um mau resultado: não vence há quatro jogos no Italiano, além de ter sido eliminado este mês na segunda rodada da Copa da Itália.

Na parte de baixo da tabela, a Fiorentina (14ª) ganhou fôlego ao vencer fora de casa o Spezia por 2 a 1.

O gol da vitória da 'Viola' foi marcado aos 45 do segundo tempo pelo brasileiro Arthur Cabral.

-- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Napoli - Sassuolo 4 - 0

Lecce - Juventus 0 - 1

Inter - Sampdoria 3 - 0

- Domingo:

Empoli - Atalanta 0 - 2

Cremonese - Udinese 0 - 0

Spezia - Fiorentina 1 - 2

Lazio - Salernitana 1 - 3

Torino - Milan 2 - 1

- Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona - Roma

(16h45) Monza - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 32 12 10 2 0 30 9 21

2. Atalanta 27 12 8 3 1 18 8 10

3. Milan 26 12 8 2 2 25 13 12

4. Lazio 24 12 7 3 2 24 8 16

5. Inter 24 12 8 0 4 25 17 8

6. Roma 22 11 7 1 3 13 10 3

7. Juventus 22 12 6 4 2 18 7 11

8. Udinese 22 12 6 4 2 20 12 8

9. Torino 17 12 5 2 5 12 14 -2

10. Salernitana 16 12 4 4 4 16 17 -1

11. Sassuolo 15 12 4 3 5 14 17 -3

12. Fiorentina 13 12 3 4 5 13 17 -4

13. Empoli 11 12 2 5 5 9 17 -8

14. Bologna 10 11 2 4 5 12 17 -5

15. Monza 10 11 3 1 7 10 19 -9

16. Spezia 9 12 2 3 7 10 22 -12

17. Lecce 8 12 1 5 6 9 15 -6

18. Sampdoria 6 12 1 3 8 6 21 -15

19. Hellas Verona 5 11 1 2 8 10 21 -11

20. Cremonese 5 12 0 5 7 9 22 -13

