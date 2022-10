Atalanta vence e sobe provisoriamente para 2º no Campeonato Italiano

12:32 | Out. 30, 2022

A Atalanta se colocou provisoriamente na segunda posição do Campeonato Italiano ao vencer neste domingo o Empoli por 2 a 0, pela 12ª rodada.

O time de Bérgamo está a cinco pontos do líder Napoli, que no sábado goleou o Sassuolo por 4 a 0, e espera os resultados de Milan (3º, 26 pontos), que visita o Torino, e Lazio (4º, 24 pontos), que recebe a Salernitana, para saber se continua no G4.

Jogando fora de casa, a Atalanta abriu o placar aos 32 minutos de jogo com o holandês Hans Hateboer e teve a chance de ampliar aos 39, mas Teun Koopmeiners desperdiçou cobrança de pênalti.

No segundo tempo, o nigeriano Ademola Lookman balançou as redes aos 14 minutos para fechar o placar.

Dois gols ainda foram anulados até o final da partida: o primeiro do colombiano da Atalanta Duván Zapata (aos 27) e o segundo de Tyronne Ebuehi, do Empoli (aos 40).

-- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Napoli - Sassuolo 4 - 0

Lecce - Juventus 0 - 1

Inter - Sampdoria 3 - 0

- Domingo:

Empoli - Atalanta 0 - 2

Cremonese - Udinese

Spezia - Fiorentina

(14h00) Lazio - Salernitana

(16h45) Torino - Milan

- Lunes:

(14h30) Hellas Verona - Roma

(16h45) Monza - Bolonia

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 32 12 10 2 0 30 9 21

2. Atalanta 27 12 8 3 1 18 8 10

3. Milan 26 11 8 2 1 24 11 13

4. Lazio 24 11 7 3 1 23 5 18

5. Inter 24 12 8 0 4 25 17 8

6. Roma 22 11 7 1 3 13 10 3

7. Juventus 22 12 6 4 2 18 7 11

8. Udinese 21 11 6 3 2 20 12 8

9. Sassuolo 15 12 4 3 5 14 17 -3

10. Torino 14 11 4 2 5 10 13 -3

11. Salernitana 13 11 3 4 4 13 16 -3

12. Empoli 11 12 2 5 5 9 17 -8

13. Bolonia 10 11 2 4 5 12 17 -5

14. Fiorentina 10 11 2 4 5 11 16 -5

15. Monza 10 11 3 1 7 10 19 -9

16. Spezia 9 11 2 3 6 9 20 -11

17. Lecce 8 12 1 5 6 9 15 -6

18. Sampdoria 6 12 1 3 8 6 21 -15

19. Hellas Verona 5 11 1 2 8 10 21 -11

20. Cremonese 4 11 0 4 7 9 22 -13

bds/iga/cb

Tags