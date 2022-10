Arsenal atropela lanterna Nottingham Forest e retoma liderança do Campeonato Inglês

13:57 | Out. 30, 2022

Ultrapassado no sábado provisoriamente pelo Manchester City, o Arsenal recuperou neste domingo a liderança do Campeonato Inglês ao atropelar por 5 a 0 o lanterna Nottingham Forest, pela 14ª rodada.

Gabriel Martinelli, Reiss Nelson (2x), Thomas Partey e Martin Odegaard balançaram as redes na goleada dos 'Gunners', que agora chegam a 31 pontos na tabela, dois a frente dos 'Citizens', a duas rodadas antes da paralisação para a Copa do Mundo.

Derrotado por 2 a 0 pelo PSV na quinta-feira na Liga Europa, depois de um desempenho abaixo do esperado, o Arsenal se recupera diante de seus torcedores em grande estilo.

Foram cerca de 70% de posse de bola e 24 finalizações (10 na direção do gol), contra um time do Forest que vinha de uma vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool, mas que foi completamente dominado na partida.

Lamentavelmente para o Arsenal e para a seleção inglesa, a pouco mais de duas semanas para o anúncio da lista de convocados do técnico Gareth Southgate para a Copa do Mundo, o atacante Bukayo Saka teve que deixar a partida aos 27 minutos por conta de uma contusão no tornozelo.

Mas seu substituto Reiss Nelson aproveutou a chance para brilhar, em um segundo tempo devastador, no qual os 'Gunners' marcaram três gols em apenas 12 minutos.

Dois deles foram de Reiss, antes de o ganês Thomas Partey acertar um belo chute no ângulo cinco minutos mais tarde.

Na reta final do jogo, o norueguês Martin Odegaard fechou a goleada em uma grande jogada goletiva.

O próximo jogo do Arsenal será o clássico contra o Chelsea no sábado que vem, em Stamford Bridge.

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Leicester - Manchester City 0 - 1

Brighton - Chelsea 4 - 1

Brentford - Wolverhampton 1 - 1

Bournemouth - Tottenham 2 - 3

Newcastle - Aston Villa 4 - 0

Crystal Palace - Southampton 1 - 0

Fulham - Everton 0 - 0

Liverpool - Leeds 1 - 2

- Domingo:

Arsenal - Nottingham 5 - 0

Manchester United - West Ham

Clasificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 31 12 10 1 1 30 11 19

2. Manchester City 29 12 9 2 1 37 11 26

3. Tottenham 26 13 8 2 3 26 16 10

4. Newcastle 24 13 6 6 1 24 10 14

5. Chelsea 21 12 6 3 3 17 15 2

6. Manchester United 20 11 6 2 3 16 16 0

7. Fulham 19 13 5 4 4 22 22 0

8. Brighton 18 12 5 3 4 19 15 4

9. Liverpool 16 12 4 4 4 23 15 8

10. Crystal Palace 16 12 4 4 4 13 16 -3

11. Brentford 15 13 3 6 4 19 22 -3

12. Everton 14 13 3 5 5 11 12 -1

. West Ham 14 12 4 2 6 11 12 -1

14. Bournemouth 13 13 3 4 6 12 28 -16

15. Leeds 12 12 3 3 6 15 19 -4

16. Aston Villa 12 13 3 3 7 11 20 -9

. Southampton 12 13 3 3 7 11 20 -9

18. Leicester 11 13 3 2 8 21 25 -4

19. Wolverhampton 10 13 2 4 7 6 19 -13

20. Nottingham Forest 9 13 2 3 8 8 28 -20

