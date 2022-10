Tumulto em festa de Halloween deixa mais de 50 mortos em Seul

Cinquenta e nove pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas neste sábado (29) em Seul, a capital da Coreia do Sul, durante as comemorações das festividades de Halloween no bairro de Itaewon, informaram as autoridades locais.

Um agente dos bombeiros confirmou o incidente à AFP e indicou que mais de 140 ambulâncias tinham sido enviadas ao local para ajudar as vítimas.

O bairro de Itaewon é conhecido pelas celebrações de Halloween e milhares de pessoas se aglomeraram em suas ruas estreitas, afirmaram as autoridades.

Cerca de 50 pessoas sofreram paradas cardíacas no local, informou a agência de notícias Yonhap citando os bombeiros. O incidente parece ter sido causado por uma debandada devido ao tamanho da multidão.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, ordenou o envio de equipes de primeiros socorros ao local e pediu que os hospitais se preparassem para receber os feridos, indicou a Presidência.

Fotos publicadas pela Yonhap mostram mais de dez pessoas estendidas em uma rua isolada por um cordão de segurança, com socorristas atendendo algumas delas.

