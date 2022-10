Título é "um sonho de criança", diz Pedro, eleito melhor jogador da Libertadores-2022

O atacante do Flamengo, Pedro, eleito o melhor jogador da Copa Libertadores da América 2022, disse ter realizado um sonho antigo ao conquistar o título neste sábado em Guayaquil.

"É um sonho de criança. Eu estava nas arquibancadas e vivi isso em campo. Viver esse sentimento é maravilhoso. Temos que agradecer a Deus, aos torcedores que vieram aqui e aos que nos assistiram de casa", disse Pedro após a final, em que o Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 no estádio Monumental, na cidade portuária equatoriana.

Pedro foi eleito o melhor jogador do torneio e se tornou o terceiro jogador do Flamengo a receber essa distinção desde sua criação há quatro anos: Bruno Henrique ganhou em 2019 e Gabigol em 2021. Marinho, atualmente no Flamengo, ficou com o prêmio em 2020, quando jogava pelo Santos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pedro quis "Só tenho que agradecer pelo momento que estou vivendo. Muita alegria e hoje coroamos um trabalho bem feito", concluiu.

O atacante de 25 anos tem agora outro sonho: ser um dos convocados pelo técnico Tite para disputar a Copa do Mundo do Catar-2022 com a seleção brasileira.

prb/ma/aam

Tags