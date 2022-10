Rússia acusa o Reino Unido de estar envolvido em explosões contra gasodutos Nord Stream

O exército russo acusou Londres neste sábado (29) de envolvimento nas explosões que causaram vazamentos em setembro nos oleodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico, construídos para transportar gás russo para a Europa.

"Representantes de uma unidade da Marinha britânica participaram do planejamento, fornecimento e execução do ato terrorista no Mar Báltico em 26 de setembro para danificar os gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2", disse o Ministério da Defesa russo no Telegram.

