Quatro anos de crise política em Israel

Israel, que vota na terça-feira para estabelecer um novo governo após a implosão da aliança heterogênea que derrubou Benjamin Netanyahu do poder, está imerso em uma crise política que levou à realização de cinco eleições legislativas desde 2018.

Em 9 de abril de 2019, os israelenses votam em eleições parlamentares antecipadas nas quais Netanyahu, no poder desde 2009 e sob ameaça de acusações de corrupção, espera permanecer como primeiro-ministro.

Seu adversário Benny Gantz, ex-chefe de gabinete, lidera a nova aliança centrista Kahol-Lavan (Azul e Branco). O Likud de Netanyahu (direita) e Azul e Branco ganham 35 cadeiras cada.

No final de maio, diante da impossibilidade de formar uma coalizão, o Parlamento vota sua dissolução e a realização de novas eleições.

Em 17 de setembro, Likud e Azul e Branco voltam a empatar após as eleições.

Em 21 de novembro, o procurador-geral acusa Netanyahu de corrupção, fraude e abuso de confiança em três casos.

Em 11 de dezembro, após o fracasso de Gantz e Netanyahu em formar um governo, os deputados votam novamente para dissolver o Parlamento e convocam novas eleições.

Em 2 de março de 2020, o Likud recebe 36 cadeiras e o Azul e Branco 33.

No entanto, no dia 16, o presidente Reuven Rivlin pede a Gantz que forme um governo porque obteve mais apoio dos outros partidos.

Mas, ao não reunir a maioria necessária de 61 deputados para formar um gabinete, Gantz anuncia um "governo de unidade e emergência" com seu rival Netanyahu para enfrentar o coronavírus.

Seu pacto de três anos prevê uma rotação, na qual Netanyahu entregaria o cargo de primeiro-ministro a Gantz após 18 meses.

Em 7 de maio, Rivlin confia a Netanyahu a tarefa de formar o governo de unidade, ao qual o Parlamento concede sua confiança em 17 de maio.

Mas em 23 de dezembro, depois que os parlamentares não aprovaram um orçamento, o Parlamento é dissolvido novamente, levando a novas eleições.

Em 23 de março de 2021, os israelenses vão às urnas para realizar sua quarta eleição legislativa em dois anos. O Likud está em primeiro lugar com 30 cadeiras, seguido pela formação Yesh Atid ("Há um futuro") do rival centrista Yair Lapid com 17.

Quando o prazo de 5 de maio chega, Netanyahu falha em sua tentativa de formar um governo. Rivlin então o confia a Lapid.

Em 30 de maio, o líder do partido de direita radical Yamina, Naftali Bennett, anunciou sua intenção de se juntar ao campo de Lapid, que conseguiu formar uma coalizão heterogênea que ia da direita à esquerda, incluindo um partido árabe, algo inédito.

Em 13 de junho, Benjamin Netanyahu, no poder há 15 anos, os últimos 12 ininterruptamente, é deposto do poder após uma moção de desconfiança no Parlamento aprovada pela nova coalizão.

De acordo com o acordo de rotação à frente do governo, Naftali Bennett se torna primeiro-ministro e Yair assume como ministro das Relações Exteriores.

Em 4 de novembro, o Parlamento adota o orçamento para 2021, o primeiro votado em três anos. No dia seguinte, é adotado, em uma vitória chave para a coalizão.

Em 6 de abril de 2022, a coalizão, diante de tensões internas, perdeu a maioria com a saída de um deputado do partido de Bennett.

Em 20 de junho, Bennett e Lapid anunciam a dissolução do Parlamento.

Yair Lapid ocupa o cargo de primeiro-ministro até a eleição marcada para 1º de novembro. Naftali Bennett anuncia que não se candidatará.

Durante a campanha, Benjamin Netanyahu afirma que deseja obter a maioria (61 cadeiras) para formar um "governo de direita" com seus aliados de formações ultraortodoxas e de extrema-direita.

