Quadro de Mondrian ficou exposto de cabeça para baixo durante 77 anos

Um quadro do pintor holandês Piet Mondrian foi exibido de forma errada durante 77 anos em diversos museus de prestígio, descobriram nesta semana os responsáveis do museu Kunstsammlung na cidade alemã de Düsseldorf, onde a tela está exposta atualmente.

Essa instituição inaugurou neste sábado (29) uma grande retrospectiva do artista, com a obra "New York City 1", de 1941, como peça principal.

No entanto, essa pintura ficou exposta durante décadas de ponta-cabeça, informou o museu nesta semana.

"Em uma foto de 1944, vi que a tela estava [posicionada] no outro sentido sobre o cavalete. Isso me intrigou", declarou Susanne Meyer-Büser, curadora da mostra, em entrevista ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung.

A pintura, formada por vários traços vermelhos, amarelos e azuis, que se entrecruzam em ângulos retos, foi exposta "um ano depois", no sentido errado, no Moma de Nova York, acrescentou a curadora.

Depois, quando o museu de Düsseldorf recebeu o quadro em 1980, o pendurou da mesma maneira.

Um erro que pode ter sido causado pelo fato de "a pintura não ter assinatura", assinalou a curadora.

Assim, seu sentido foi determinado pelo "nome do pintor, que foi escrito na parte traseira do quadro pelo administrador do inventário" quando Modrian morreu, em 1944.

Nascido em 1872, Piet Mondrian é um dos principais nomes do movimento holandês "De Stijl" ("O estilo"), conhecido por suas linhas horizontais e verticais e suas cores primárias.

Em 1940, o pintor foi para Nova York e se inspirou nos arranha-céus da cidade para criar seus quadros.

O pintor é conhecido mundialmente pela obra "Victory Boogie Woogie", considerada uma das mais importantes do século XX.

