PRINCIPAL NOTÍCIA

BRASIL ELEIÇÕES: Bolsonaro e Lula encerram campanha na véspera da eleição presidencial

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Rússia suspende acordo de exportação de cereais ucranianos após ataque na Crimeia

=== BRASIL ELEIÇÕES ===

BELO HORIZONTE:

Bolsonaro e Lula encerram campanha na véspera da eleição presidencial

A campanha eleitoral no Brasil termina neste sábado (29) com disputas nas ruas entre os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apresenta vantagem nas pesquisas para a eleição de domingo.

(Brasil eleições, Central, 426 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

RIO DE JANEIRO:

Bolsonaro ou Lula: as variáveis que podem definir a eleição

Não apenas o carisma ou a estratégia dos candidatos definirão o próximo presidente do Brasil: no duelo final entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) outras variáveis podem influenciar.

(Brasil eleições, Ângulo, 674 palavras, já transmitida)

FOTO

RIO DE JANEIRO:

Para os humoristas, esse é o momento 'para fazer rir' no Brasil

O clima está pesado no Brasil com o duelo Lula-Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial que divide profundamente o país, mas para o comediante Fabio Porchat, esse "é o momento mais necessário para fazer rir".

(eleições humor política Brasil, Ângulo, 587 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

RIO DE JANEIRO:

Verificamos o último debate presidencial antes do segundo turno das eleições de 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se enfrentaram pela última vez em um debate televisivo antes do segundo turno das eleições de 2022. No programa, exibido na noite de 28 de outubro, os candidatos falaram sobre temas como salário mínimo, meio ambiente e segurança pública. Checamos, abaixo, algumas de suas principais declarações.

(política Brasil eleições, Factcheck, 719 palavras, já transmitida)

FOTO

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Rússia suspende acordo de exportação de cereais ucranianos após ataque na Crimeia

A Rússia suspendeu neste sábado (29) sua participação no acordo que permite a exportação de cereais dos portos ucranianos, essenciais para a segurança alimentar mundial, depois de denunciar um ataque a seus navios na Crimeia e atribuí-lo à Ucrânia e ao Reino Unido.

(rússia Ucrânia, Central, 781 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

BERLIM:

Integrar apesar da incerteza, o desafio dos ucranianos no exílio

Em sua vida antiga em Kherson, Tetiana Chepeliova era contadora. Em Berlim, está desempregada, como seus 16 compatriotas ucranianos com quem estuda alemão em um curso destinado a facilitar sua integração.

(conflito Rússia emprego mulheres Alemanha Ucrânia migração, Reportagem, 527 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

SAN FRANCISCO:

Musk pretende amenizar críticas ao Twitter com painel moderador de conteúdo

O Twitter tornou-se oficialmente propriedade privada do magnata Elon Musk, um de seus críticos mais sinceros, levando a rede social a um caminho incerto.

(EUA tecnologia empresas gente internet mídia, Central, 494 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

WASHINGTON:

Obama sai em socorro aos democratas antes das eleições nos EUA

O ex-presidente Barack Obama saiu em socorro ao Partido Democrata na sexta-feira, menos de duas semanas antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

(EUA eleições governo política parlamento, Ângulo, 527 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

Forças de segurança do Irã atacam hospital e uma residência universitária

As forças de segurança iranianas atacaram na madrugada deste sábado(29) um hospital e uma residência universitária no oeste do país, informaram ativistas, enquanto o movimento de protesto no Irã entra em sua sétima semana.

(religião Irã infância mulheres política estudantes polícia manifestação direitos, Central, 598 palavras, já transmitida)

FOTOS

JERUSALÉM:

Quatro anos de crise política em Israel

Israel, que vota na terça-feira para estabelecer um novo governo após a implosão da aliança heterogênea que derrubou Benjamin Netanyahu do poder, está imerso em uma crise política que levou à realização de cinco eleições legislativas desde 2018.

(eleições governo política Israel, Cronologia, 621 palavras, já transmitida)

JERUSALÉM:

Netanyahu, o 'rei Bibi' quer recuperar sua coroa

Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro que mais tempo permaneceu no poder em Israel, considera que salvar o seu país, do qual pretende recuperar as rédeas após as eleições legislativas de terça-feira, é a missão da sua vida.

(Israel eleições governo política Netanyahu, Perfil, 647 palavras, já transmitida)

FOTOS

JERUSALÉM:

Yair Lapid, o ex-apresentador de TV que virou primeiro-ministro de Israel

Acabado de ser nomeado primeiro-ministro de Israel, o centrista Yair Lapid, ex-astro de televisão israelense, viajou a Paris para visitar o presidente francês Emmanuel Macron, um "amigo" que, como ele, simboliza uma nova geração de líderes liberais e centristas que lutam contra os "extremos".

(política Israel eleições, Perfil, 525 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ÁSIA

DATU ODIN SINSUAT:

Tempestade tropical Nalgae atinge Filipinas e deixa pelo menos 45 mortos

A tempestade tropical Nalgae atingiu as Filipinas neste sábado (29) depois de causar inundações e deslizamentos de terra que deixaram pelo menos 45 mortos, segundo balanço das autoridades.

(inundações meteorologia desmoronamento Filipinas, Central, 599 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

PEQUIM:

Xi Jinping invoca Mao em visita ao berço da Revolução Comunista na China

Vestidos com trajes elegantes e cercando o presidente Xi Jinping, altos dirigentes chineses recém-nomeados efetuaram esta semana sua primeira saída em grupo, em uma simbólica viagem à "terra santa" do Partido Comunista da China.

(Xi história China política, Ângulo, 528 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- GP do México de F1

-- Final da Libertadores

-- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags