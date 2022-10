ONU eleva nível de alerta na RDC diante de ofensiva rebelde

A Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo (Monusco) anunciou neste sábado (29) que "elevou o nível de alerta de suas tropas" para apoiar o exército congolês diante do movimento rebelde M23 que, segundo fontes consistentes, continua sua ofensiva no leste do país.

"A Monusco condena firmemente as ações hostis do M23 e suas graves repercussões sobre as populações civis, e pede que qualquer beligerância cesse imediatamente", tuitou a força da ONU.

O M23 (Movimento 23 de Março) é uma antiga rebelião tutsi que pegou em armas no final do ano passado. Em junho tomou a cidade de Bunagana, na fronteira com Uganda, e desde 20 de outubro avança dentro do território de Rutshuru.

Várias testemunhas ouvidas por telefone indicaram neste sábado que o M23 assumiu o controle das cidades de Kiwanja e Rutshuru-centro, localizadas em uma estrada nacional, um eixo estratégico que liga Goma, capital da província de Kivu do Norte, com as cidades do norte e com Uganda.

Os capacetes azuis da ONU "estão mobilizados em apoio" às forças armadas da República Democrática do Congo (FARDC), garantiu Monusco, que muitos congoleses acusam de ineficácia contra grupos armados que aterrorizam o leste do país há quase 30 anos.

Os capacetes azuis foram implantados na RDC desde o final de 1999.

