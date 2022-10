Mario Götze terá uma nova chance na seleção alemã?

Em boa fase aos 30 anos, autor do gol da vitória sobre a Argentina na final da Copa de 2014 poderá surpreender e integrar os 26 "eleitos" para disputar o Mundial do Catar. Convocação sai no próximo mês.Hansi Flick, técnico da seleção alemã, encaminhou à Fifa a relação prévia de jogadores com os quais pretende disputar a Copa do Catar. A Federação Alemã de Futebol guarda silêncio sobre o conteúdo da lista mesmo porque o material é considerado "top secret”. De acordo com o jornal Frankfurter Rundschau, trata-se de no máximo 55 jogadores pré-convocados, e é dessa listagem que em 10 de novembro sairá o elenco completo e definitivo dos 26 atletas que integrarão aNationalmannschaft. Apesar de se tratar de um documento confidencial, o jornal Bild, com base em fonte segura, informa que o nome de Mario Götze aparece nesta primeira grande lista. Caso o autor do gol da vitória sobre a Argentina na final da Copa de 2014 consiga fazer parte dos 26 "eleitos” e aos 30 anos disputar mais uma Copa, será uma surpresa e tanto. Vale lembrar que o herói de 2014 fez sua última apresentação com a seleção em novembro de 2017 contra a França. Desde então nunca mais foi convocado. Boas atuações na Bundesliga Fato é que Mario Götze, depois de ter passado por duas temporadas na Eredivisie, principal liga de futebol holandesa, atuando pelo PSV, voltou para a Alemanha e desde julho do ano em curso é titular do Eintracht Frankfurt. Por conta de suas boas apresentações na Bundesliga já se ouvem vozes pedindo a volta de Götze à seleção tetracampeã mundial. Uma dessas vozes atende pelo nome de Lothar Matthäus, comentarista da TV Sky, que não se cansou de elogiar o meio campista logo depois da partida entre Borussia M'Gladbach e Eintracht Frankfurt sábado último (22/10): "Hansi Flick viu hoje um Mario Götze em grande forma. Acho inclusive que ele tem grandes chances de fazer parte do elenco definitivo para a Copa. Götze possui competências fora do comum e mostrou que merece fazer parte do grupo que vai ao Catar”. Hansi Flick esteve no Borussia Park assistindo a essa partida e pôde presenciar um bom desempenho do meio campista. Os comentários dos jornalistas esportivos sobre sua atuação foram superlativos. O portal kicker não hesitou em lhe dar nota 8. A editoria de esportes do Frankfurter Rundschau atestou sua competência: "Ele não faz nada sem pé nem cabeça. Tudo faz sentido. Trabalha e se sacrifica pelo coletivo. E também dessa vez teve participação fundamental em pelo menos um dos gols anotados pelo Frankfurt". Flick é fã de Götze Flick, que não é bobo nem nada, certamente percebeu a boa forma técnica e física pela qual Götze está passando. As suas chances de fazer parte do elenco definitivo da seleção devem ter aumentado mais um pouco depois do seu bom desempenho no Borussia Park. É sabido que Hansi Flick é fã do futebol de Mario Götze e assim que assumiu o comando técnico da seleção em agosto de 2021, enviou olheiros aos Países Baixos para acompanhar o desempenho do meio campista no PSV. Em setembro último, o técnico pretendia convocar o jogador para as partidas contra Hungria (0x1) e Inglaterra (3x3), mas acabou desistindo depois de uma conversa entre os dois. Especula-se que Götze teria pedido dispensa para se concentrar melhor no trabalho com seu novo clube. Além de Mario Götze, outras surpresas poderão surgir na convocação final de Hansi Flick em 10 de novembro. Muito se fala sobre Niclas Füllkrug, atacante à moda antiga do Werder Bremen e atual líder na artilharia da Bundesliga, juntamente com Cristopher Nkunku (Leipzig) e Marcus Thuram (Borussia M'Gladbach) – todos com oito gols. Clemens Fritz, dirigente do Werder, se diz confiante: "Não ouvi nada sobre uma possível convocação do Niclas, mas parto do princípio que ele está nesta primeira lista". Retorno de Hummels? Outro protagonista muito citado nas especulações sobre eventuais surpresas na convocação se chama Mats Hummels (33 anos), zagueiro do Borussia Dortmund. Flick, pelo menos até agora, não se manifestou claramente sobre uma eventual volta de Hummels à seleção. "Eu sei o que Mats pensa e ele sabe o que eu penso”, respondeu enigmático o técnico alemão quando indagado por um repórter durante um programa de TV sobre a situação do veterano jogador aurinegro. Fato é que Hummels não foi convocado para nenhum dos 15 jogos que a seleção alemã disputou desde setembro de 2021 sob o comando de Hansi Flick. Seja como for, todas as especulações sobre quem afinal fará parte dos 26 eleitos cessarão em 10 de novembro. Será nesse dia que Hansi Flick vai apresentar a lista oficial dos jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar. O meu palpite é que Mario Götze será um deles. __________________________________ Gerd Wenzel começou no jornalismo esportivo em 1991 na TV Cultura de São Paulo, quando pela primeira vez foi exibida a Bundesliga no Brasil. Atuou nos canais ESPN como especialista em futebol alemão de 2002 a 2020, quando passou a comentar os jogos da Bundesliga para a OneFootball de Berlim. Semanalmente, às quintas, produz o Podcast "Bundesliga no Ar". A coluna Halbzeit é publicada às terças-feiras. O texto reflete a opinião do autor, não necessariamente a da DW. Autor: Gerd Wenzel