Lula e Bolsonaro encerram campanha na véspera do segundo turno presidencial

22:27 | Out. 29, 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL), e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerraram neste sábado (29) uma campanha ríspida para o segundo turno da eleição presidencial, no domingo, ao qual chegam praticamente empatados nas intenções de voto, segundo pesquisa divulgada na véspera do pleito.

Os candidatos foram neste sábado a Minas Gerais e São Paulo, respectivamente, os dois estados com maior peso eleitoral no país.

Na última pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha na véspera da votação, Lula tem 52% das intenções de voto contra 48% para Bolsonaro, considerando os votos válidos (descontados brancos e nulos). Os resultados reduziram em dois pontos a diferença entre os dois candidatos com relação à consulta de quinta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A última pesquisa, realizada entre sexta e sábado, tem margem de erro de 2%, um dado que permite prever uma definição eletrizante do segundo turno.

Neste sábado, Bolsonaro liderou uma motociata em Belo Horizonte, onde foi recebido aos gritos de "Mito!" por milhares de apoiadores que foram saudá-lo vestidos de verde e amarelo.

"Estou confiante na vitória", disse o presidente de 67 anos à imprensa na capital mineira, após o duro debate televisivo na sexta-feira com Lula, no qual um chamou o outro de mentiroso.

Em mensagem nas redes sociais dirigida aos indecisos, Bolsonaro prometeu firmeza contra o crime e a impunidade e implementar uma política de "fortalecimento dos laços familiares", alinhado ao discurso ultraconservador.

Os simpatizantes do presidente justificaram seu apoio pelo medo da volta de Lula ao poder. "Não sou a favor do aborto, nem da ideologia de gênero, que é o que o outro partido quer trazer para a nossa nação", disse a microempresária Fabrícia Alves, de 36 anos.

Em São Paulo, Lula, que esteve acompanhado do ex-presidente uruguaio José Mujica, fez críticas ao presidente antes de participar de uma caminhada.

"Bolsonaro não tem limite para contar mentiras [...] Um cidadão desse, descontrolado, não tem condições psíquicas de governar um país do tamanho do Brasil".

Lula ficou à frente no primeiro turno com 48% dos votos contra 43% de Bolsonaro, resultado que contrariou as projeções que antecipavam uma vantagem confortável para o ex-presidente.

"Foram quatro anos de muitos desacertos, as minorias sofreram muito durante o governo Bolsonaro (...) Acho que isso vai acabar com o PT", disse Daniel Botánico, gerente de marketing de 27 anos, que chegou à caminhada em São Paulo com cocar indígena e o rosto pintado.

Aos 77 anos recém-completados, Lula pretende voltar ao poder depois de governar o país de 2003 a 2010.

À margem do encerramento da campanha, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) se envolveu em um incidente com um homem, a quem perseguiu pelas ruas de São Paulo com uma arma nas mãos, segundo imagens que viralizaram nas rede sociais.

Bolsonaro busca a reeleição após um mandato de quatro anos marcado especialmente pelas crises sanitária e econômica desencadeadas pela pandemia que matou 688 mil pessoas no Brasil, suas relações tensas com as instituições e críticas internacionais por sua política ambiental.

Na reta final da eleição, ele apresentou como feitos de seu governo a lenta recuperação da atividade econômica, principalmente a queda recente da inflação e do desemprego, que ficou em 8,7% em setembro.

Durante meses, Bolsonaro questionou, sem provas, o sistema eletrônico de votação, despertando temores de que não aceitaria os resultados de domingo caso lhe fossem desfavoráveis.

Nesta sexta, porém, afirmou que "quem tiver mais votos, leva", ao ser questionado se aceitaria uma eventual derrota.

"Isso que é a democracia", acrescentou.

Neste domingo, 156 milhões de eleitores estão convocados a votar nos 26 estados e no Distrito Federal.

No primeiro turno, em 2 de outubro, cerca de 32 milhões de eleitores não foram votar (21%). O número é cinco vezes maior que a vantagem de seis milhões de votos de Lula sobre Bolsonaro.

Apesar da obrigatoriedade do voto, a multa por não comparecer às urnas é de apenas R$ 3,50.

A expectativa de um resultado apertado gera o temor de que aumente a polarização e a irritação do país, após uma campanha tensa, repleta de ofensas e desinformação.

Após seus dois mandatos, Lula esteve preso no âmbito da operação "Lava Jato", mas ressuscitou politicamente após a anulação de suas sentenças por irregularidades processuais.

Agora, conta com o apoio de artistas como Anitta e Caetano Veloso, da senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada no primeiro turno com 4% dos votos, e de adversários históricos do Partido dos Trabalhadores (PT), como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Bolsonaro é apoiado, sobretudo, pelo agronegócio e pela maioria dos evangélicos - um terço do eleitorado -, que elogiam suas posições ultraconservadoras.

Também lhe declararam apoio vários cantores sertanejos, o jogador Neymar e o ex-presidente americano Donald Trump, com quem Bolsonaro costuma ser comparado.

vel/mel/app/ll/aa/mvv

Tags