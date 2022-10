Kamala Harris substituirá Biden na última das três cúpulas asiáticas

07:22 | Out. 29, 2022

A vice-presidente Kamala Harris representará os Estados Unidos no próximo mês em Bangcoc na última das três cúpulas asiáticas, confirmou a Casa Branca na sexta-feira, quando Joe Biden retornará para participar do casamento de sua neta.

Biden participará da conferência climática da ONU COP27 no Egito em 11 de novembro, antes de viajar para o Camboja para a reunião anual entre os Estados Unidos e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (UE-ASEAN) e para a Indonésia para a cúpula do G20.

Mas não irá à cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), que será realizada na capital tailandesa nos dias 18 e 19 de novembro, à qual Harris viajará com o marido, Doug Emhoff, e depois irá para as Filipinas.

A Casa Branca disse em comunicado que sua visita "reafirmará e fortalecerá a aliança entre os Estados Unidos e as Filipinas e destacará a amplitude de nossa cooperação como amigos, parceiros e aliados".

Os Estados Unidos esperam ter um relacionamento tranquilo com o presidente Ferdinand Marcos Jr. depois de momentos difíceis com seu antecessor, Rodrigo Duterte.

