EUA pede ao México que tome medidas sobre questões climáticas antes da COP27

O emissário climático dos EUA, John Kerry, pediu ao México na sexta-feira que intensifique seus esforços para combater a mudança climática, durante uma visita destinada a fortalecer a cooperação transfronteiriça em energia limpa.

Kerry conversou com o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador e outras autoridades sobre os esforços para promover carros elétricos, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aprofundar o investimento em energia renovável.

O encontro no estado de Sonora, noroeste do México, aconteceu antes da cúpula do clima COP27, que será realizada a partir de 6 de novembro no balneário egípcio de Sharm el Sheikh.

"No ano passado, vimos evidências incríveis do crescente impacto da crise climática no planeta", com inundações, incêndios e secas, disse Kerry a repórteres após a reunião.

"Tudo isso nos leva a fazer esforços extras para tentar alcançar resultados em Sharm el Sheikh", acrescentou Kerry.

A visita do emissário climático do presidente Joe Biden coincide com uma reclamação comercial formal dos Estados Unidos e do Canadá sobre as políticas energéticas de López Obrador.

Washington e Ottawa consideram que o esforço de López Obrador para aumentar o papel do Estado no setor energético prejudica o investimento estrangeiro e o desenvolvimento da energia limpa.

