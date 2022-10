EUA acusam Rússia de transformar alimentos 'em armas' ao suspender acordo de grãos

17:02 | Out. 29, 2022

A suspensão, por parte da Rússia, de sua participação em um acordo histórico que permitiu as exportações vitais de cereais provenientes da Ucrânia equivale a "transformar os alimentos em armas", assinalou a Casa Branca neste sábado (29).

"A Rússia está novamente tentando usar a guerra que começou como um pretexto para transformar os alimentos em armas, impactando diretamente as nações necessitadas e os preços mundiais dos alimentos, e exacerbando as crises humanitárias e a insegurança alimentar que já são graves", disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, em um comunicado.

