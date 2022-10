Doze pessoas detidas no Chile ao tentar forçar a entrada em show do Bad Bunny

09:32 | Out. 29, 2022

Doze pessoas foram detidas quando uma multidão tentou forçar a entrada em um show do cantor de reggaeton porto-riquenho Bad Bunny no Chile na noite de sexta-feira, informou a polícia.

Como aconteceu no show de despedida de Daddy Yankee nos dias 27 e 28 de setembro, um grupo de pessoas sem ingressos tentou forçar a entrada no show que acontecia no estádio de Santiago.

No primeiro dos três shows oferecidos pelo Yankee em Santiago, mais de 4.000 pessoas conseguiram entrar à força, segundo as autoridades.

Desta vez o perímetro de segurança em torno do Estádio Nacional foi reforçado e a polícia utilizou jatos de água para dispersar aqueles que procuravam entrar sem pagar.

A mobilização "aconteceu em completa normalidade", disse à imprensa Juan Pablo Díaz, prefeito de Prefeitura de Santiago Oriente da polícia de Carabineiros.

No entanto, acrescentou, "houve alguns incidentes em que em algum momento um grupo de pessoas que estavam sem ingressos teve a intenção de realizar uma 'explosão', mas isso foi impedido pela presença e ação do pessoal dos Carabineiros".

No total, disse ele, havia 12 detidos.

O evento, o primeiro dos shows que Bad Bunny oferecerá no Chile, contou com a presença de 55.000 pessoas, confirmou a produtora. O segundo acontece neste sábado.

