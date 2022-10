Bayern de Munique atropela o Mainz (6-2) e assume liderança provisória da Bundesliga

O Bayern de Munique goleou o Mainz por 6 a 2 neste sábado pela 12ª rodada da Bundesliga, resultado que o colocou provisoriamente no topo da tabela, tomando a liderança do Union Berlin.

O gigante de Munique tem agora dois pontos a mais que o Union Berlin, que precisa vencer o Borussia Mönchengladbach (10º) neste domingo para retomar o primeiro lugar do campeonato alemão.

Os gols do Bayern foram marcados por Serge Gnabry (logo aos 5 minutos), Jamal Musiala (28), Sadio Mané (43), Leon Goretzka (58), Mathys Tel (79) e Eric Choupo-Moting (86). Para o Mainz marcaram Silvan Widmer (45+4) e Marcus Ingvartsen (82) mas em nenhum momento a equipe deu sinais de que poderia evitar a derrota.

O momento do Bayern é muito bom, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato alemão, além da liderança assegurada no seu grupo da Liga dos Campeões, onde na quarta-feira conseguiu uma vitória maiúscula (3-0) contra o Barcelona no estádio Camp Nou.

Na partida deste sábado, disputada em temperaturas inusitadamente agradáveis para o outono alemão, o Bayern deu um belo show, com um jogo rápido que superou a defesa do Mainz várias vezes.

Em Frankfurt, o Borussia Dortmund (agora 3º) conseguiu uma importante vitória contra um adversário direto, por 2 a 1 no estádio do Eintracht (5º), que está fora da zona da Liga dos Campeões.

Julian Brandt (20) e Jude Bellingham (52) marcaram os gols para a equipe amarela na cidade financeira da Alemanha. Daichi Kamada havia diminuído para os locais aos 26 minutos.

Já o RB Leipzig, que esta semana venceu o Real Madrid na Liga dos Campeões, derrotou o Bayer Leverkusen por 2 a 0, com gols de Christophe Nkunku (32) e Timo Werner (83).

O Leipzig sobe para o sexto lugar, a dois pontos da zona da Liga dos Campeões.

Na artilharia, Nkunku alcança Marcus Fullkrug (Werder Bremen) no topo, ambos empatados com nove gols.

A vitória reforça a confiança do Leipzig antes do jogo crucial de quarta-feira em Varsóvia contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, contra quem precisa de um empate para garantir a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen, eliminado do seu grupo da Liga dos Campeões, ainda está nas profundezas da tabela e é apenas o décimo sexto (antepenúltimo), posição que os obrigaria a disputar um 'playoff' valendo a permanência.

Nos outros jogos deste sábado, o Wolfsburg (12º) escapou do perigo ao golear por 4 a 0 o Bochum (17º), que ainda está na zona de rebaixamento, enquanto o Stuttgart (15º) saiu da zona da degola ao vencer o Augsburg (13º) por 2 a 1.

-- Jogos da 12ª rodada da Bundesliga e classificação:

- Sexta-feira:

Werder Bremen - Hertha Berlim 1 - 0

- Sábado:

Wolfsburg - Bochum 4 - 0

Stuttgart - Augsburg 2 - 1

Bayern de Munique - Mainz 6 - 2

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 2 - 0

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1 - 2

- Domingo:

(11h30) Union Berlin - Borussia Mönchengladbach

(13h30) Schalke 04 - Freiburg

(15h30) Colonia - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 25 12 7 4 1 38 10 28

2. Union Berlin 23 11 7 2 2 19 8 11

3. Borussia Dortmund 22 12 7 1 4 20 15 5

4. Freiburg 21 11 6 3 2 16 13 3

5. Eintracht Fráncfort 20 12 6 2 4 25 20 5

6. RB Leipzig 19 12 5 4 3 22 18 4

7. Werder Bremen 18 12 5 3 4 21 18 3

8. Mainz 18 12 5 3 4 18 19 -1

9. Hoffenheim 17 11 5 2 4 17 12 5

10. Borussia Mönchengladbach 16 11 4 4 3 19 17 2

11. Colonia 16 11 4 4 3 19 22 -3

12. Wolfsburg 14 12 3 5 4 17 19 -2

13. Augsburg 14 12 4 2 6 15 21 -6

14. Hertha Berlim 11 12 2 5 5 14 17 -3

15. Stuttgart 11 12 2 5 5 15 21 -6

16. Bayer Leverkusen 9 12 2 3 7 16 25 -9

17. Bochum 7 12 2 1 9 11 32 -21

18. Schalke 04 6 11 1 3 7 11 26 -15

