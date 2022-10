Arrascaeta diz que Flamengo conquistou a Libertadores com sacrifício e superação

O meia uruguaio do Flamengo, Giorgian De Arrascaeta, assegurou neste sábado que o time carioca conquistou o tricampeonato da Copa Libertadores-2022 com base no sacrifício e na superação, após um mau início de temporada.

Em entrevista à imprensa após a final em Guayaquil, em que o Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0, Arrascaeta garantiu que o ciclo triunfante do Flamengo não acabou.

"Tenho enorme gratidão porque o que temos conquistado neste clube nos últimos anos é algo que ficará na história. Estamos construindo, temos muita coisa para conquistar", disse o uruguaio, que neste sábado levantou seu 11º título com o Flamengo.

Para Arrascaeta, "o título foi baseado no sacrifício e na superação, porque não começamos muito bem este ano, tivemos que dar a volta por cima e a equipe mostrou que a qualidade ajuda mais a ter uma cabeça forte, é muito melhor. Fico feliz com o carinho do povo na rua, procuro dar o meu melhor em cada jogo, o reconhecimento é fruto disso", disse o craque do clube carioca.

Sem chances de vencer o campeonato brasileiro, o Flamengo se despede da temporada tendo conquistado a Copa do Brasil e a Libertadores.

"Conquistamos o que tinha que ser conquistado este ano. Agora tenho uma Copa do Mundo para disputar", concluiu o uruguaio.

O Flamengo conquistou neste sábado sua terceira Copa Libertadores da América após vencer o Athletico-PR por 1 a 0 em Guayaquil, com um gol de Gabriel Barbosa no fim do primeiro tempo.

