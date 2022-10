Apreendidas em Hong Kong 1,8 tonelada de metanfetamina procedentes do México

A alfândega de Hong Kong apreendeu 1,8 tonelada de metanfetamina do México em latas de água de coco, no valor de US$ 140 milhões, anunciaram as autoridades neste sábado.

Funcionários da alfândega descobriram esta grande quantidade de metanfetamina líquida escondida em latas de água de coco destinadas à Austrália.

As remessas "de água de coco do México são muito incomuns (...) a última vez foi em 2016 e pesava apenas seis quilos", explicou Fong Heung-wing, funcionário da alfândega, especificando que o tamanho da carga levantou suspeitas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Acreditamos que a metanfetamina líquida de alta pureza é originária da América Latina. Lá ela foi embalada e enviada por uma rota tortuosa para ser enviada para a Austrália", disse o comissário Lee Ka-ming.

A carga provavelmente vem de uma grande rede de tráfico de drogas, de acordo com as autoridades de Hong Kong, que são confrontadas com crescentes apreensões de drogas envolvendo metanfetaminas.

Até agora não houve prisões.

hol/nzg/ia/me/an/aa

Tags