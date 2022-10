59 mortos e 150 feridos em festa de Halloween em Seul, dizem autoridades

14:47 | Out. 29, 2022

Mais de 50 pessoas morreram neste sábado (29) e cerca de 150 ficaram feridas em um debandada no centro de Seul, na Coreia do Sul, quando milhares de pessoas se aglomeravam nas ruas estreitas do bairro de Itaewon para comemorar o Halloween, informaram autoridades.

"Por volta de 01h30 [na madrugada de sabádo para domingo no horário local], 59 pessoas tinham morrido e 150 estavam feridas", informou o oficial do departamento dos bombeiros Choi Sung-bum aos repórteres na manhã deste domingo (30, tarde de sábado em Brasília).

kjk/md/rpr

