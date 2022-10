'Vingadores' se mobilizam pela eleição presidencial no Brasil

18:37 | Out. 28, 2022

Os superastros que dão vida aos "Vingadores" foram ao Twitter nesta sexta-feira (28) para convocar os brasileiros a comparecerem às urnas no segundo turno das eleições presidenciais de domingo.

"A fome no Brasil não é ficção, mas *pode* acabar. Ouçam nossos irmãos, votem no próximo domingo", tuitou o ator Samuel L. Jackson, que interpreta "Nick Fury" no Universo Cinematográfico da Marvel.

Jackson respondeu a um tweet do humorista brasileiro Fabio Porchat, que pediu "ajuda" aos Vingadores para o duelo presidencial.

O Brasil elegerá no domingo entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), que foi alvo de críticas fora do país por defender o garimpo e a exploração de madeira na Amazônia.

Lula, de 77 anos, venceu o primeiro turno por 48% contra 43% e mantém uma vantagem modesta nas pesquisas, com 53% das intenções de voto contra 47% para Bolsonaro no último levantamento do Instituto Datafolha divulgado nesta quinta-feira.

"Aqui os vilões são a sacola do mercado vazia, as armas chegando nas escolas, a falta de remédio no postinho... É trabalho pra super herói mesmo. Algum aí na escuta?", escreveu Porchat.

"Te ouvindo aqui!", respondeu Jackson em português e, com a hashtag #NemTodoHeróiUsaCapa, convocou seus colegas a entrarem na batalha.

Em seguida, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Wong e Máquina de Combate atenderam ao chamado, interagindo com personalidades que declararam voto em Lula.

"Estamos com você nesta missão", respondeu Chris Hemsworth em português para a ex-BBB Juliette. "Vingadores brasileiros, neste domingo todos vocês são dignos de exercer seu voto, algo mais poderoso do que qualquer martelo", acrescentou o ator que dá vida a Thor.

"Com acesso a uma educação de qualidade, toda criança pode inventar seu melhor futuro. Não espere por isso. Vote por isso", tuitou, por sua vez, Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, também em português, e interagindo com o apresentador de televisão Luciano Huck.

"Nós estamos unidos contra a opressão!", escreveu Benedict Wong, o ator britânico que interpreta Wong. "Nossos magos estão trabalhando pra proteger todos que se mobilizarem no domingo pra decidirem seu futuro", acrescentou, em resposta a um tweet da atriz brasileira Ana Hikari.

"A vida de mulheres e crianças nunca deve estar em risco", escreveu Don Cheadle, que interpreta o personagem Máquina de Combate da Marvel. "Neste domingo, as urnas eletrônicas devem ser mais fortes que as máquinas de guerra", acrescentou, em resposta à atriz Camila Pitanga.

"Como prova Bruce Banner: a verdadeira ciência nos fortalece", escreveu Mark Ruffalo, fazendo referência a seu personagem da Marvel.

"Por favor, votem no domingo por mentes corajosas e abertas e famílias fortes e saudáveis", acrescentou o intérprete de Hulk, que, antes do primeiro turno, exortou os brasileiros a votarem em Lula para favorecer a luta contra a mudança climática.

Lula retornou ao cenário político após passar 19 meses preso, acusado de corrupção, uma condenação que foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que apontou falhas no processo.

O ex-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) recebeu apoio de outras celebridades de Hollywood nesta campanha, como Jason Momoa, Leonardo DiCaprio e Mark Hamill, entre outros.

Bolsonaro, um militar reformado eleito presidente em 2018, é alvo de críticas por minimizar a pandemia que deixou mais de 680.000 mortos no Brasil, além de declarações homofóbicas, racistas e contrárias às minorias.

