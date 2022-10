Twitter, uma rede de influência relativamente limitada

11:21 | Out. 28, 2022

Comprada por Elon Musk por 44 bilhões de dólares, o Twitter é muito popular entre políticos, jornalistas e celebridades. Mas a rede social do pássaro azul atrai um público mais reduzido que outros competidores, entre eles o Facebook.

No final do segundo trimestre, o Twitter tinha quase 238 milhões de usuários diários ativos em sua plataforma. Isso é muito menos do que os 1,98 bilhão que o Facebook afirma ter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Se contar com Instagram, WhatsApp e Messenger, a empresa matriz Meta está perto de 3 bilhões de usuários diários.

O Twitter também é superado pelas plataformas Pinterest (445 milhões de usuários mensais) e Snapchat (363 milhões de usuários diários).

O TikTok, que pertence ao grupo chinês ByteDance, não está listado em bolsa e não divulga seu número de usuários. No entanto, em setembro de 2021, o aplicativo de vídeos curtos alegou ter ultrapassado a marca de 1 bilhão de usuários em todo o mundo.

Barack Obama é a personalidade mais seguida no Twitter. O ex-presidente dos EUA tem 133,5 milhões de seguidores.

Depois dele, o mais seguido é o cantor canadense Justin Bieber com seus 113,8 milhões de seguidores, enquanto Elon Musk, chefe da Tesla, SpaceX e agora dono do Twitter, completa o pódio com 110,6 milhões.

A cantora americana Katy Perry é a mulher mais seguida na rede, com 108,9 milhões de seguidores.

Donald Trump, que tinha quase 89 milhões de seguidores, foi expulso da plataforma logo após o ataque ao Capitólio, sede do Congresso dos EUA, em 6 de janeiro de 2021. O ex-inquilino da Casa Branca foi acusado de incitar seus partidários à violência.

No entanto, Musk deu a entender que sua conta poderia ser reativada.

Do ponto de vista financeiro, o Twitter também não joga na mesma liga que seus principais rivais.

O grupo californiano alcançou, de abril a junho, um faturamento de 1,2 bilhão de dólares, o que representa uma queda de 1% em um ano. Seu faturamento é 25 vezes menor que o da Meta.

Também sofreu uma perda líquida de 270 milhões de dólares.

De acordo com um artigo do Washington Post, Musk planeja demitir quase 75% dos 7.500 funcionários do Twitter.

Os resultados desta rede no segundo trimestre podem ser os últimos a serem divulgados.

Musk afirmou que queria retirar a empresa da Bolsa de Valores de Nova York, o que encerraria sua obrigação de divulgar publicamente informações sobre sua saúde financeira.

dho/tes/mab/jvb/aa

Tags