Trump pede voto em Bolsonaro e chama Lula de 'lunático'

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump convocou o voto em Jair Bolsonaro no segundo turno presidencial de domingo (30) e classificou seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva, a quem ele apelida de "Lulu", de "lunático" - em uma mensagem em sua plataforma Truth Social nesta sexta-feira (28).

"No domingo, VOTE no presidente JAIR BOLSONARO - ELE NUNCA VAI TE DECEPCIONAR!", diz ele sobre o presidente, que descreve como "um grande e respeitado líder, que também é um grande cara com um grande coração".

"Seu oponente, 'Lulu', é um lunático da esquerda radical que destruirá rapidamente seu país e todo tremendo progresso que foi feito sob o presidente Bolsonaro, incluindo tornar o Brasil um país respeitado novamente", acrescentou Trump.

Lula, de 77 anos, prevaleceu no primeiro turno por 48% contra 43% e mantém uma vantagem modesta nas pesquisas, com 53% das intenções de voto, contra 47% de Bolsonaro, segundo levantamento do Instituto Datafolha divulgado na quinta-feira (27).

Durante a campanha, Bolsonaro questionou - sem provas - o sistema de urna eletrônica, o que levantou temores de que ele não aceite uma eventual derrota e que haja distúrbios, nos moldes da invasão do Capitólio nos Estados Unidos.

Em 6 de janeiro de 2021, apoiadores de Trump invadiram o Capitólio em Washington, em uma tentativa fracassada de impedir que o Congresso confirmasse a derrota eleitoral do magnata republicano para o democrata Joe Biden.

"Domingo é um grande dia para o Brasil e para o mundo", continuou Trump, nesta sexta-feira.

Em setembro, o ex-presidente republicano já endossava Bolsonaro, "o 'Trump Tropical' como é carinhosamente chamado".

