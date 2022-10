Trabalhadores da indústria alemã convocam greve a partir de sábado

O poderoso sindicato alemão IG Metall convocou nesta sexta-feira a greve do importante setor da indústria metalúrgica e elétrica, que representa 3,8 milhões de funcionários, para sustentar sua demanda por um aumento de 8% nos salários diante da inflação.

"Greves de alerta" serão organizadas a partir de "sábado", disseram cinco das sete seções regionais do sindicato, incluindo a particularmente poderosa seção da Renânia do Norte-Vestfália, no oeste do país.

Essas paralisações coordenadas, de duração limitada, geralmente fazem parte das negociações salariais na Alemanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A duração da mobilização ainda não foi anunciada, mas as negociações devem ser retomadas em 10 de novembro.

Há várias semanas, representantes de empregadores e empregados deste setor vêm negociando para chegar a um acordo sobre os salários, mas as negociações não deram resultados, informou a IG Metal.

O sindicato pede um aumento de 8% que as empresas se recusam a conceder. Este setor é estratégico para a economia e reúne 26.000 empresas dos setores automobilístico, eletroeletrônico e de máquinas.

fcz/ilp/me-an/jvb/aa

Tags