'Temos que virar a página', diz Xavi após eliminação do Barcelona na Champions

12:46 | Out. 28, 2022

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, admitiu nesta sexta-feira (28) que a eliminação na Champions "foi um grande golpe", mas que a equipe vai "virar a página" ao se concentrar no Campeonato Espanhol e outros torneios da temporada.

"Ainda estou otimista, a eliminação na Champions foi um grande golpe, mas ainda faltam outras competições e podemos fazer uma boa temporada", disse Xavi em coletiva de imprensa.

Na vice-liderança da 'La Liga', com três pontos atrás do líder Real Madrid, o time vem de bons resultados e vai lutar para retomar a liderança, que perdeu justamente para o clube merengue, em confronto direto no dia 16 de outubro.

"Estamos com um bom retrospecto na Liga, amanhã é mais um teste para mostrar nossa reação, mostrar esse orgulho que a equipe tem", afirmou o espanhol.

O adeus à competição europeia fez o técnico redirecionar esforços para os outros torneios da temporada.

"Tudo aconteceu conosco na Liga dos Campeões. Temos sido autocríticos. Temos que virar a página, pensar na Liga porque estamos fazendo uma boa temporada", disse o ex-jogador que tem "confiança total no projeto e tranquilidade total no trabalho".

Xavo afirmou que o objetivo da temporada é ganhar títulos e que a equipe está com a mentalidade focada neste objetivo.

"Acho que estamos no caminho, temos que continuar acreditando. Acredito que os resultados virão e se não vierem, outro treinador virá, é a lei da vida, mas de dentro, não duvidamos e acreditamos que os resultados virão", finalizou.

O próximo compromisso do Barcelona é diante do Valencia, no sábado (29), pelo Campeonato Espanhol.

