Setor holandês de alta tecnologia abastece Moscou sem saber (imprensa)

O serviço de inteligência militar da Holanda advertiu a empresas do país que Moscou busca adquirir peças de alta tecnologia para sua guerra na Ucrânia através de empresas de fachada, informou nesta sexta-feira (28) a imprensa local.

Jan Swillens, chefe desse serviço (MIVD), disse ao jornal Financieele Dagblad (FD) que as agências de inteligência da Rússia criaram dezenas de empresas que operam de "fachada" na Holanda.

Essas empresas compram tecnologia na Holanda e a enviam depois para a Rússia para fins militares. Assim, conseguem contornar as sanções ocidentais, segundo Swillens.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sua versão foi confirmada pelo Ministério da Defesa, segundo a agência de notícias holandesa ANP e a emissora pública NOS.

Essas práticas começaram depois que a Rússia anexou a Crimeia em 2014, "mas, com a guerra na Ucrânia, aumentou de maneira significativa", declarou Swillens ao jornal.

A Holanda é sede de empresas de destaque nos setores de semicondutores e microchips, como NXP e ASML.

Um porta-voz do Ministério da Defesa citado pela ANP disse que as duras sanções ocidentais contra a Rússia pela invasão da Ucrânia complicaram as coisas para as agências de inteligência russas.

"Quanto mais severas as sanções, mais difícil fica para a inteligência russa e mais inventivos eles têm que ser para evitar as sanções", indicou o porta-voz.

Com isso, ficou mais difícil para os empresários saber que estão negociando indiretamente com a Rússia, acrescentou.

O MIVD pediu às empresas que investigassem mais a fundo seus clientes e averiguassem o verdadeiro uso final de seus produtos, segundo a rede NOS.

Consultado pela AFP, o Ministério da Defesa da Holanda não estava imediatamente disponível para comentar.

cvo/mas/dga/rpr

Tags