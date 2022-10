Russell é o mais rápido no 2º treino livre do GP do México; Leclerc abandona após acidente

O britânico George Russell (Mercedes) registrou o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Cidade do México nesta sexta-feira no Autódromo Hermanos Rodríguez, em uma sessão em que o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ficou fora devido a um acidente sem gravidade.

Russell conseguiu sua melhor volta do circuito em um minuto 19 segundos e 970 milésimos. O japonês Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Red Bull) terminou em segundo e o francês Estéban Ocon (Alpine-Renault) em terceiro.

Tsunoda ficou 828 milésimos de segundo atrás de Russell, e Ocon a 1 segundo e 207 milésimos. O

O quarto lugar foi para Lewis Hamilton. O piloto britânico da Mercedes terminou 1.539 atrás de seu companheiro de equipe e compatriota Russell.

O mexicano Sergio 'Checo' Pérez, da Red Bull, foi o quinto, com 1.609, e seu companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen, terminou em sexto, com 1.618.

Já Leclerc teve um acidente que o deixou fora da sessão quando restavam mais de 50 segundos na sessão. Na curva 8, o monegasco perdeu o controle do carro que colidiu com as barreiras de contenção e acabou com a traseira destruída.

Neste sábado, a terceira rodada de treinos livres terá início às 12h00 locais (14h00 de Brasília) e depois a classificação começará às 15h00 locais (17h00 de Brasília).

--- Resultados da 2ª sessão de treinos livres:

George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.970

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:20.798

Estéban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:21.177

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:21.509

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:21.579

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:21.588

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:21.618

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:21.693

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:21.993

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) 1:22.104

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:22.337

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes) 1:22.371

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:22.447

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:22.738

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:22.763

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:22.840

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari) 1:22.879

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:23.316

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:23.320

Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo) 1:23.369

