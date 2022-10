Promotoria retira acusações contra Neymar no caso de sua transferência para o Barça

08:21 | Out. 28, 2022

A Promotoria retirou, nesta sexta-feira (28), todas as acusações de corrupção e fraude contra Neymar e os demais réus no julgamento realizado em Barcelona por supostas irregularidades em torno da transferência do jogador para o Barça em 2013.

O procurador anunciou a "retirada das acusações contra todos os réus e por todos os fatos" pelos quais foram processados.

A Promotoria havia pedido inicialmente dois anos de prisão e uma multa de 10 milhões de euros contra o craque brasileiro.

