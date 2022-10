Polônia escolhe empresa dos EUA para construir sua primeira usina nuclear

22:16 | Out. 28, 2022

A Polônia escolheu a empresa americana Westinghouse para construir sua primeira usina nuclear, no momento em que o país europeu tenta garantir sua segurança energética em meio às tensões crescentes com a Rússia pela invasão da Ucrânia.

A Westinghouse foi escolhida sobre a francesa EDF e a sul-coreana KHNP no desenvolvimento do projeto bilionário, embora a Polônia tenha deixado em aberto a possibilidade de considerar outras ofertantes nucleares no futuro.

"Confirmamos que nosso projeto de energia nuclear vai usar a tecnologia confiável e segura da @WECNuclear", tuitou o primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki.

A decisão será adotada formalmente na quarta-feira durante uma reunião de gabinete em Varsóvia, afirmou.

A secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, elogiou a decisão. "É um grande passo no fortalecimento da nossa relação com a Polônia para as futuras gerações", disse.

"Penso que envia uma mensagem inequívoca à Rússia de que a Aliança Atlântica se mantém unida na diversificação de nossos abastecimentos de energia [...] e resistir ao uso da energia como arma por parte da Rússia", acrescentou em um vídeo.

Granholm ressaltou que a Polônia tinha escolhido a Westinghouse "para a primeira parte de seu projeto nuclear de 40 bilhões de dólares", mas não especificou o montante total do investimento.

Um alto dirigente do governo americano, que falou sob a condição de anonimato, disse que o acordo estava avaliado em bilhões de dólares e criaria "milhares de postos de trabalho bem remunerados".

"Não se trata apenas de um projeto energético comercial, trata-se de como definimos o que eu chamaria de segurança interdependente para as próximas décadas", disse.

A Polônia levava anos planejando desenvolver a capacidade de produzir energia nuclear com fins civis. A questão da segurança energética se tornou mais urgente após a invasão russa da Ucrânia.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse no Twitter que está "muito contente" com o acordo para "ajudar a produzir energia nuclear segura, limpa e confiável".

"Os Estados Unidos estão orgulhosos de serem um forte parceiro da Polônia nas questões energética e de segurança", destacou Blinken.

