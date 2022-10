Petróleo continua subindo e Brent se aproxima dos US$ 100

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta quinta-feira (28) em um mercado que enfrenta uma demanda sustentada, em particular nos Estados Unidos e na China.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro subiu 1,32% a 96,96 dólares, perto dos US$ 100 a unidade, um valor que não alcançava desde agosto.

Em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) americano, também para entrega em dezembro, subiu 1,33% a 89,08 dólares o barril.

Para Edward Moya, analista da Oanda, o impulso do mercado continuou na quinta-feira pelo anúncio de um PIB superior ao esperado nos Estados Unidos no terceiro trimestre.

Durante os meses de julho a setembro, o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos subiu 2,6% em taxa anualizada (a projeção a 12 meses se forem mantidas as condições no momento da medição), segundo a primeira estimativa do Departamento de Comércio, publicada nesta quinta.

A maior economia do mundo está se expandindo pela primeira vez desde o começo de 2022 e a recuperação é maior do que o previsto. Os analistas esperavam um crescimento do PIB de 2,3% no terceiro trimestre.

