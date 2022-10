11:11 | Out. 28, 2022

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Rússia diz que concluiu retirada de civis da região ucraniana ocupada de Kherson

MUSK TWITTER: Musk assume controle do Twitter e demite diretores

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia diz que concluiu retirada de civis da região ucraniana ocupada de Kherson

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (28) que concluiu a retirada de civis da região ucraniana ocupada de Kherson ante o avanço das tropas de Kiev, uma operação considerada pela Ucrânia como uma "deportação" da população.

FOTOS

MYKOLAIV, Ucrânia:

O mundo clandestino das trocas de prisioneiros na Ucrânia

Cinco soldados russos capturados saem de uma van ucraniana com as cabeças cobertas por um gorro preto. Depois de um momento tenso com a mão ainda trêmula, Vitaliy Danila se grava ao lado de cinco rostos ucranianos atordoados, que ele conseguiu liberar na operação.

FOTOS

=== TWITTER MUSK ===

SÃO FRANCISCO:

Musk assume controle do Twitter e demite diretores

O fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, assumiu nesta quinta-feira o controle do Twitter, após concluir a compra da rede social por 44 bilhões de dólares, informou a imprensa americana especializada.

WASHINGTON:

Musk e Twitter, uma relação cheia de altos e baixos

A compra do Twitter por Elon Musk foi um melodrama desde o início: um vai e vem de emoções entre um bilionário excêntrico e uma rede social influente.

SÃO FRANCISCO:

Elon Musk, empreendedor barroco, visionário e imprevisível

Elon Musk finalmente alcançou seu objetivo. O empreendedor extravagante que busca salvar a humanidade com veículos elétricos, cápsulas espaciais, túneis urbanos e implantes cerebrais assumiu o controle do Twitter na quinta-feira (27).

PARIS:

Twitter, uma rede de influência relativamente limitada

Comprada por Elon Musk por 44 bilhões de dólares, o Twitter é muito popular entre políticos, jornalistas e celebridades. Mas a rede social do logo do pássaro azul atrai um público mais reduzido que outros competidores, entre eles o Facebook.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Lula ou Bolsonaro? Brasileiros elegem presidente no domingo após uma campanha agressiva

Após uma campanha agressiva, o Brasil chega neste domingo (30) ao segundo turno da eleição presidencial entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ambos com forte rejeição popular.

RIO DE JANEIRO:

Amazônia: uma preocupação global ausente na eleição brasileira

Felipe Guimarães ensina turistas a ficar em pé sobre uma prancha de surf. Na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, a Amazônia - e seus problemas - estão muito distantes.

FOTOS, VÍDEO

RIO DE JANEIRO:

Jair Bolsonaro, o ex-capitão em disputa pela reeleição

Durante décadas, Jair Bolsonaro (PL) transitou pela vida política sem expressividade, até se tornar o primeiro líder da extrema direita eleito no Brasil. Após um mandato conturbado, diz ter certeza da sua reeleição.

(Brasil eleições política, Perfil, 780 palavras, a ser transmitida)

RIO DE JANEIRO:

Lula, o ícone da esquerda brasileira tenta voltar ao poder aos 77 anos

Muitos o tinham enterrado politicamente quando foi preso por corrupção, mas o ícone da esquerda brasileira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), busca um terceiro mandato para "consertar" o país e fazer o povo brasileiro "voltar a ser feliz", após ter vivido a prosperidade em seus dois primeiros mandatos.

(Brasil eleições política, Perfil, 780 palavras, a ser transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

'Brutal' repressão dos protestos alimenta novas manifestações no Irã

Os iranianos saíram às ruas em todo país pela segunda noite consecutiva para protestar contra a morte de manifestantes na repressão contra as mobilizações pelo caso da jovem Mahsa Amini.

-- ÁSIA

COTABATO, Filipinas:

Inundações e deslizamentos de terra deixam 42 mortos no sul das Filipinas

Pelo menos 42 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra no sul das Filipinas devido às fortes chuvas causadas pela aproximação de uma tempestade tropical, de acordo com um novo relatório oficial divulgado nesta sexta-feira (28).

FOTOS

SEUL:

Coreia do Norte dispara dois mísseis balísticos de curto alcance

A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance nesta sexta-feira (28), informou o Exército sul-coreano, a mais recente de uma série de testes de armas que podem culminar em um teste nuclear, de acordo com Washington e Seul.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Desaceleração da China vai frear crescimento na Ásia, alerta FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou fortemente para baixo as previsões de crescimento deste ano para a região da Ásia-Pacífico devido à desaceleração econômica "brutal e incomum" na China.

TÓQUIO:

Japão prepara plano de US$ 200 bilhões contra inflação

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, anunciou nesta sexta-feira (28) um plano de estímulo de US$ 260 bilhões para amortecer o impacto da inflação sobre a população e a debilidade do iene.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

Alimentação está ameaçada pelos desastres climáticos

Crises ligadas às guerras, às catástrofes climáticas e à pandemia de covid-19 abalaram os sistemas alimentares globais e mergulharam milhões de pessoas na fome e na pobreza.

MARSELHA:

'Fechar a torneira' do plástico para salvar o Mediterrâneo

Nas profundezas, no estômago das tartarugas, nas praias: o plástico está em todo Mediterrâneo, o mar mais poluído do mundo. E mesmo que as operações de limpeza se multipliquem, apenas uma redução drástica de resíduos pode parar a catástrofe.

FOTOS

=== ESPORTE ===

BARCELONA:

Promotoria retira acusações contra Neymar no caso de sua transferência para o Barça

Em uma nova reviravolta na extensa saga jurídica, a Promotoria espanhola retirou, nesta sexta-feira (28), todas as acusações de corrupção e fraude contra Neymar e os demais réus no julgamento realizado em Barcelona sobre supostas irregularidades cometidas em sua transferência para o Barça em 2013.

-- FUTEBOL:

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

