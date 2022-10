Pablo Marí passa por cirurgia bem-sucedida após ataque com faca

O jogador espanhol Pablo Marí, ferido em um ataque com faca na última quinta-feira (27) em um shopping perto de Milão, passou por uma cirurgia bem-sucedida nesta sexta-feira, informou o Monza.

Emprestado à equipe italiana pelo Arsenal, o zagueiro foi hospitalizado na noite de quinta-feira em estado consciente e capaz de falar.

Segundo os primeiros elementos da investigação, o autor da agressão, em tratamento para depressão, pegou uma faca em uma prateleira de vendas e, com ela, atacou as pessoas em seu caminho.

"Depois do momento difícil que passamos ontem (quinta-feira), tanto minha família quanto eu queremos comunicar que, felizmente, estamos todos bem, apesar das circunstâncias", escreveu Marí no Instagram, agradecendo "as mensagens de apoio e carinho", junto a uma foto sua na cama do hospital levantando o polegar com sua parceira, Verônica Chacón.

O jogador ainda enviou "condolências e toda a nossa força aos familiares e amigos da pessoa falecida".

Após a cirurgia bem-sucedida, o Monza se pronunciou dizendo que "está tudo indo bem".

Na quinta-feira à tarde, Marí estava fazendo compras com a esposa e o filho em um supermercado em Assago, nos arredores de Milão, quando um homem atacou várias pessoas com uma faca, matando um funcionário e ferindo o jogador e outras três pessoas.

O autor do ataque, um italiano de 46 anos, foi detido posteriormente.

O Arsenal expressou no Twitter o seu apoio ao zagueiro e às vítimas do ocorrido.

"Falamos com o agente do Pablo, que nos disse que ele está hospitalizado e não está gravemente ferido", compartilharam.

"Querido Pablo, estamos com você e sua família, nós te amamos, continue lutando como você sabe fazer, você é um guerreiro e vai se curar rapidamente", disse o diretor do Monza, Adriano Galliani, em um tuíte publicado pelo clube italiano.

