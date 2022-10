Medvedev derrota Sinner e vai às semifinais em Viena

O russo Daniil Medvedev, ex-número um do mundo e atual número quatro do ranking da ATP, se classificou sem dificuldades nesta sexta-feira para as semifinais do torneio de tênis indoor de quadra dura em Viena.

Medvedev venceu o italiano Jannik Sinner (12º) por 6-4, 6-2 nas quartas de final.

Na próxima rodada, o russo enfrentará o búlgaro Grigor Dimitrov (32º), que precisou de três sets para vencer o americano Marcos Giron (58º).

Na outra parte da tabela, o croata Borna Coric (27º), que eliminou o grego Stefanos Tsistipas (5º) na segunda rodada, surpreendeu o polonês Hubert Hurkacz (11º) nas quartas de final, a quem derrotou em partida difícil por 6-4, 6-7 (2/7) e 7-6 (7/5).

O adversário de Coric nas semifinais será o canadense Denis Shapovalov (19º) ou o britânico Daniel Evans (26º).

-- Torneio ATP de Viena

- Simples - Quartas de final:

Daniil Medvedev (RUS/N.1) x Jannik Sinner (ITA/N.6) 6-4, 6-2

Grigor Dimitrov (BUL) x Marcos Giron (EUA) 6-3, 4-6, 6-4

Borna Coric (CRO) x Hubert Hurkacz (POL/N.5) 6-4, 6-7 (2/7), 7-6 (7/5)

