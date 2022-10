Mallorca e Espanyol empatam (1-1) em jogo da LaLiga com final polêmico

19:11 | Out. 28, 2022

Mallorca (12º) e Espanyol (13º) empataram em 1 a 1 num duelo que terminou com polêmica e protestos do primeiro, nesta sexta-feira na 12ª rodada da LaLiga espanhola.

O kosovar Vedat Muriqi colocou o Mallorca na frente aos 48 minutos e José Carlos Lazo empatou aos 70 minutos para os catalães.

O lance polêmico veio nos momentos finais, com uma queda na área do jogador do time local, Ángel Rodríguez, aos 87 minutos.

A torcida e os jogadores do Mallorca pediram pênalti e a ação foi revisada pelo VAR, mas o árbitro decidiu não marcar a penalidade máxima.

A revolta foi enorme entre os integrantes da equipe e torcedores.

Nessa reta final, dois membros do time da casa foram expulsos, o zagueiro Pablo Maffeo e o técnico mexicano Javier Aguirre.

No resto do dia, o líder Real Madrid recebe o Girona (18º) no domingo.

A equipe 'merengue' chega este fim de semana com três pontos de vantagem sobre o Barcelona (2º) e oito pontos sobre o Atlético de Madrid (3º).

Tanto o Barça quanto o Atlético foram eliminados esta semana em seus grupos da Liga dos Campeões e tentarão se recuperar na LaLiga.

O Barcelona visita o Valencia (9º) neste sábado e o Atlético também joga no sábado como visitante, contra o Cádiz (19º).

-- Resultados da 12ª rodada da LaLiga espanhola e classificação:

- Sexta-feira:

Mallorca - Espanyol 1 - 1

- Sábado:

(09h00) Almería - Celta Vigo

(11h15) Cádiz - Atlético de Madrid

(13h30) Sevilla - Rayo Vallecano

(16h00) Valencia - Barcelona

- Domingo:

(10h00) Osasuna - Valladolid

(12h15) Real Madrid - Girona

(14h30) Athletic Bilbao - Villarreal

(17h00) Real Sociedad - Betis

- Segunda-feira:

(17h00) Elche - Getafe

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 31 11 10 1 0 28 9 19

2. Barcelona 28 11 9 1 1 28 4 24

3. Atlético de Madrid 23 11 7 2 2 18 9 9

4. Real Sociedad 22 11 7 1 3 16 13 3

5. Betis 20 11 6 2 3 14 8 6

6. Athletic Bilbao 18 11 5 3 3 19 12 7

7. Villarreal 18 11 5 3 3 14 7 7

8. Osasuna 17 11 5 2 4 11 11 0

9. Valencia 15 11 4 3 4 18 13 5

10. Rayo Vallecano 15 11 4 3 4 16 14 2

11. Valladolid 14 11 4 2 5 11 15 -4

12. Mallorca 13 12 3 4 5 10 13 -3

13. Espanyol 11 12 2 5 5 15 20 -5

14. Celta Vigo 11 11 3 2 6 12 21 -9

15. Almería 10 11 3 1 7 12 19 -7

16. Sevilla 10 11 2 4 5 11 18 -7

17. Getafe 10 11 2 4 5 11 19 -8

18. Girona 9 11 2 3 6 15 19 -4

19. Cádiz 7 11 1 4 6 5 22 -17

20. Elche 4 11 0 4 7 8 26 -18

