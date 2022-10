Liverpool e Tottenham buscam reação no Campeonato Inglês

19:21 | Out. 28, 2022

Sem conseguir vencer no último fim de semana no Campeonato Inglês, Tottenham, Liverpool e Chelsea vão tentar reagir na 14ª rodada da competição, em uma dura disputa pelo 'Top 4'.

Terceiro colocado com 23 pontos, o Tottenham é um dos ingleses que ainda não está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Na liderança do grupo D, a equipe precisa assegurar uma vitória sobre o Olympique de Marseille na última rodada para garantir os três pontos e deixar os adversários competirem pela segunda vaga.

Mas antes da disputa, o time de Antonio Conte enfrenta o Bournemouth fora de casa, no próximo sábado (29).

Já o Liverpool, classificado para a próxima fase da Champions após a vitória sobre o Ajax, briga para subir posições na Premier League e deixar para trás a derrota por 1 a 0 para o Nottingham Forest na última rodada.

Os 'Reds', que estão na oitava posição, recebem um Leeds já na zona de rebaixamento após recente promoção à primeira divisão.

O time poderá contar normalmente com Jürgen Klopp na beira do campo. O técnico havia sido expulso da partida contra o Manchester City, no dia 16 de outubro, mas sua suspensão foi evitada mediante uma multa de 30 mil libras (cerca de R$ 159 mil).

O Chelsea, por sua vez, encara o Brighton, em duelo que marca o reencontro do técnico dos 'Blues', Graham Potter, com sua antiga equipe.

Em quarto lugar na tabela, o Newcastle recebe o Aston Villa, novo clube de Unai Emery.

Com boa sequência no campeonato, o Manchester United, sexto colocado na Premier e recém-classificado para as oitavas da Liga Europa, confronta em casa o West Ham em busca de uma vaga na zona da Champions.

Já o segundo colocado Manchester City vai até Leicester para diminuir a vantagem do líder Arsenal. Enquanto os 'Gunners', que levaram um susto essa semana com o incidente envolvendo o jogador Pablo Marí, que está emprestado ao Monza, enfrentam o Nottingham Forest em busca da liderança isolada.

-- Programação da 14ª rodada do Campeonato Inglês (Horário de Brasília):

- Sábado:

(08h30) Leicester - Manchester City

(12h00) Brighton - Chelsea

Brentford - Wolverhampton

AFC Bournemouth - Tottenham

Newcastle - Aston Villa

Crystal Palace - Southampton

(13h30) Fulham - Everton

(15h45) Liverpool - Leeds

- Domingo:

(11h00) Arsenal - Nottingham

(13h15) Manchester United - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 28 11 9 1 1 25 11 14

2. Manchester City 26 11 8 2 1 36 11 25

3. Tottenham 23 12 7 2 3 23 14 9

4. Newcastle 21 12 5 6 1 20 10 10

5. Chelsea 21 11 6 3 2 16 11 5

6. Manchester United 20 11 6 2 3 16 16 0

7. Fulham 18 12 5 3 4 22 22 0

8. Liverpool 16 11 4 4 3 22 13 9

9. Brighton 15 11 4 3 4 15 14 1

10. West Ham 14 12 4 2 6 11 12 -1

11. Brentford 14 12 3 5 4 18 21 -3

12. Everton 13 12 3 4 5 11 12 -1

13. Crystal Palace 13 11 3 4 4 12 16 -4

14. AFC Bournemouth 13 12 3 4 5 10 25 -15

15. Aston Villa 12 12 3 3 6 11 16 -5

16. Southampton 12 12 3 3 6 11 19 -8

17. Leicester 11 12 3 2 7 21 24 -3

18. Leeds 9 11 2 3 6 13 18 -5

19. Wolverhampton 9 12 2 3 7 5 18 -13

20. Nottingham 9 12 2 3 7 8 23 -15

