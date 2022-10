Klopp destaca "incrível potencial" do uruguaio Darwin Núñez

O técnico do Liverpool, o alemão Jurgen Klopp, depositou sua confiança nesta sexta-feira no atacante uruguaio Darwin Núñez.

Núñez, cuja transferência para os 'Reds' vindo do Benfica custou 75 milhões de dólares, ainda não conseguiu mostrar todas as suas qualidades na sua primeira temporada no clube de Anfield.

O uruguaio foi expulso na estreia em casa por dar uma cabeçada no zagueiro do Crystal Palace, Joachim Andersen. No entanto, ele vem melhorando seus números nas últimas semanas, com quatro gols nos últimos cinco jogos.

"Ele teve um mês muito bom", disse Klopp na coletiva de imprensa antes da partida do Liverpool contra o Leeds, correspondente à 14ª rodada da Premier League.

"O potencial é incrível. Não é apenas a velocidade, a atitude é muito boa. Ele é um trabalhador de verdade, e volto a dizer a vocês que sei que existem pessoas por aí que pensam 'no nível técnico, não tenho certeza de seu primeiro toque, mas é incrível", acrescentou o técnico alemão.

Núñez marcou um gol na quarta-feira na vitória sobre o Ajax na Holanda que deu ao Liverpool uma vaga antecipada nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

