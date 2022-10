Forças israelenses matam dois palestinos na Cisjordânia

06:31 | Out. 28, 2022

As forças israelenses mataram dois palestinos nesta sexta-feira (28) no setor de Nablus, uma cidade sob alta tensão no norte da Cisjordânia ocupada, disseram autoridades.

De acordo com o Ministério da Saúde palestino, Imad Abu Rashid, 47, foi morto a tiros "no abdômen, peito e cabeça", enquanto Ramzi Sami Zabara, 35, morreu pelas feridas das balas, em ambos os casos pelas forças israelenses.

O exército israelense indicou na madrugada de quinta para sexta-feira que recebeu "informações sobre um ataque armado contra uma de suas bases em Nablus e perpetrado a partir de um veículo em circulação".

Os soldados "identificaram dois veículos suspeitos e responderam abrindo fogo em sua direção", acrescentou o exército, especificando que duas pessoas foram atingidas por esses tiros.

Este novo incidente ocorre após uma semana mortal em Nablus e antes de manifestações planejadas para sexta-feira à tarde para denunciar a ocupação israelense da Cisjordânia desde 1967.

Na terça-feira, seis palestinos foram mortos e vários ficaram feridos em várias operações das forças israelenses na Cisjordânia, principalmente em Nablus, em um ataque à sede de um grupo de combatentes envolvidos em ataques recentes.

